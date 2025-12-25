المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حافظ على عادته.. صلاح يحتفل بالكريسماس (صورة)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:56 م 25/12/2025 تعديل في 07:31 م
محمد صلاح

حافظ على عادته.. صلاح يحتفل بالكريسماس (صورة)

حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال بـ"الكريسماس"، رغم تواجده في معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وجاء احتفال محمد صلاح، من خلال نشر صورة ابنتيه مكة وكيان، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، بأزياء احتفالية.

وحافظ محمد صلاح على عادته السنوية، منذ عام 2017 الذي شهد انتقاله لصفوف ليفربول، بالاحتفال بـ"الكريسماس"، عبر حساباته الرسمية، على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتواجد صلاح مع بعثة منتخب مصر في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا، في الجولة الثانية من المسابقة القارية، المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وكان محمد صلاح قد سجل هدف الانتصار لصالح الفراعنة في الجولة الأولى، على حساب منتخب زيمبابوي، بنتيجة 2-1.

مباراة مصر القادمة
محمد صلاح الكريسماس بنات صلاح

