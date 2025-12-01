أكد إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر أن الفراعنة درسوا جنوب أفريقيا بشكل جيد، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا في الخامسة مساء غدًا، الجمعة، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش مران منتخب مصر الختامي قبل مباراة الغد: "درسنا جنوب أفريقيا بشكل جيد، وهم فريق قوي للغاية، وإن شاء الله نركز في المباراة، ونحن نركز في كل مباراة على حدة".

وأضاف جناح نادي الجزيرة الإماراتي: "إن شاء الله في مباراة الغد كل لاعب سيحاول بذل كل ما لديه، ونريد فقط أن تساندنا الجماهير، وسنحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله".

وأكمل: "سعيد بثقة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي قرر ضمي لقائمة الفريق، وأنا سعيد بذلك الأمر، وإن شاء الله استطيع مساعدة منتخب مصر".

وأتم إبراهيم عادل تصريحاته قائلًا: "كنا نبحث عن فوز مبكر أمام زيمبابوي، ولكننا أهدرنا العديد من الفرص، ولكن الحمد لله، ربنا كافئنا بعد ذلك المجهود وحققنا الانتصار".

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا بنفس النتيجة.