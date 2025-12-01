المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

متابعة من أعلى مرتفعات وتعليمات خاصة لثلاثي.. لقطات من مران منتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:41 م 25/12/2025 تعديل في 08:54 م
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg

أنهى منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء غد الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

مران منتخب مصر

مران منتخب مصر الختامي قبل مباراة جنوب أفريقيا، شهد مشاركة كل اللاعبين، حيث بدأ بإحماءات بدنية ثم جميل فنية وتقسيمة، بالإضافة إلى تدريب خاص بالتسديد على المرمى.

طالع لقطات حماسية وأجواء خاصة في مران منتخب مصر الختامي مــن هــنــا

وتواجد الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي، في مران منتخب مصر الختامي بشكل طبيعي، عقب تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما خلال مباراة زيمبابوي الماضية.

كما شهد مران مصر الختامي، متابعة من أعلى جبل ومراقبة خاصة من محلل الأداء، إلى جانب تعليمات خاصة من حسام حسن خلال حوارات جانبية مع محمد صلاح وأحمد زيزو ومصطفى فتحي.

ملعب مران منتخب مصر الختامي، يتواجد أعلى مرتفعات منطقة تغازوت، التي تقع شمال أغادير، والذي يأتي ضمن 4 ملاعب بعشب طبيعي لتسهيل مهمة المنتخبات في كان 2025، لخوض الحصص التدريبية، وتخفيف الضغط على ملحق استاد أدرار.

ومن جانبه، حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران المنتخب الختامي قبل مباراة جنوب أفريقيا، إلى جانب بعض أعضاء الجبلاية.

منتخب مصر كان قد فاز على زيمبابوي (2-1) في مباراة الجولة الأولى، ليحتل صدارة مجموعته في كأس الأمم الأفريقية، متساويًا في النقاط مع منافسه المقبل، منتخب جنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مران منتخب مصر مباراة مصر وجنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg