أنهى منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء غد الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

مران منتخب مصر

مران منتخب مصر الختامي قبل مباراة جنوب أفريقيا، شهد مشاركة كل اللاعبين، حيث بدأ بإحماءات بدنية ثم جميل فنية وتقسيمة، بالإضافة إلى تدريب خاص بالتسديد على المرمى.

طالع لقطات حماسية وأجواء خاصة في مران منتخب مصر الختامي مــن هــنــا

وتواجد الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي، في مران منتخب مصر الختامي بشكل طبيعي، عقب تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما خلال مباراة زيمبابوي الماضية.

كما شهد مران مصر الختامي، متابعة من أعلى جبل ومراقبة خاصة من محلل الأداء، إلى جانب تعليمات خاصة من حسام حسن خلال حوارات جانبية مع محمد صلاح وأحمد زيزو ومصطفى فتحي.

ملعب مران منتخب مصر الختامي، يتواجد أعلى مرتفعات منطقة تغازوت، التي تقع شمال أغادير، والذي يأتي ضمن 4 ملاعب بعشب طبيعي لتسهيل مهمة المنتخبات في كان 2025، لخوض الحصص التدريبية، وتخفيف الضغط على ملحق استاد أدرار.

ومن جانبه، حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران المنتخب الختامي قبل مباراة جنوب أفريقيا، إلى جانب بعض أعضاء الجبلاية.

منتخب مصر كان قد فاز على زيمبابوي (2-1) في مباراة الجولة الأولى، ليحتل صدارة مجموعته في كأس الأمم الأفريقية، متساويًا في النقاط مع منافسه المقبل، منتخب جنوب أفريقيا.

