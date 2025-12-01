المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رائد سمير

كتب - رائد سمير

07:53 م 25/12/2025
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير - حارس مرمى منتخب مصر

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر أن الفريق يعمل على تصحيح أخطائه، من أجل تطوير المستوى، خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا في الخامسة مساء غدًا، الجمعة، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش مران الختامي للمنتخب قبل مباراة الغد: "لقد استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة، مثلما حدث في المباراة السابقة، وتركيزنا يزداد تدريجيًا مع كل مباراة في البطولة".

وأضاف: "أهدرنا فرصًا عديدة في المباراة الماضية أمام زيمبابوي، ونحن نحاول تحسين ذلك، ونعمل على تصحيح الأخطاء، كي نطور من مستوانا، ونظهر بأفضل شكل".

وتابع: "الفوز في أول مباراة يكون مهمًا، ولكننا رأينا شاهدنا من قبل منتخبات تخسر أول مباراة في البطولة، ثم تفوز في اللقب، مثلما حدث مع الأرجنتين في كأس العالم الماضية".

وأتم مصطفى شوبير تصريحاته قائلًا: "الفوز في أول مباراة يمنحنا الأريحية، وإن شاء الله نستطيع الفوز في مباراة الغد، من أجل أن نريح أنفسنا بشكل أكبر، ونضمن التأهل للدور التالي من البطولة".

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على زيمبابوي بهدفين لهدف، فيما تغلب منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا بنفس النتيجة.

كأس الأمم الأفريقية

مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصطفى شوبير

