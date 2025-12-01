أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر أن الفريق يعمل على تصحيح أخطائه، من أجل تطوير المستوى، خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا في الخامسة مساء غدًا، الجمعة، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش مران الختامي للمنتخب قبل مباراة الغد: "لقد استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة، مثلما حدث في المباراة السابقة، وتركيزنا يزداد تدريجيًا مع كل مباراة في البطولة".

وأضاف: "أهدرنا فرصًا عديدة في المباراة الماضية أمام زيمبابوي، ونحن نحاول تحسين ذلك، ونعمل على تصحيح الأخطاء، كي نطور من مستوانا، ونظهر بأفضل شكل".

وتابع: "الفوز في أول مباراة يكون مهمًا، ولكننا رأينا شاهدنا من قبل منتخبات تخسر أول مباراة في البطولة، ثم تفوز في اللقب، مثلما حدث مع الأرجنتين في كأس العالم الماضية".

وأتم مصطفى شوبير تصريحاته قائلًا: "الفوز في أول مباراة يمنحنا الأريحية، وإن شاء الله نستطيع الفوز في مباراة الغد، من أجل أن نريح أنفسنا بشكل أكبر، ونضمن التأهل للدور التالي من البطولة".

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على زيمبابوي بهدفين لهدف، فيما تغلب منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا بنفس النتيجة.

