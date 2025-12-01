المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

"تفوق كاسح وعقدة تاريخية".. مصر تتحدى جنوب أفريقيا في قمة استعادة الكبرياء

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:30 م 25/12/2025 تعديل في 08:54 م
مصر ضد جنوب أفريقيا

مصر ضد جنوب أفريقيا

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة غاية في الندية والإثارة ضد نظيره الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تقام مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في الخامسة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من "كان 2025"، كما انتصرت جنوب أفريقيا بنفس النتيجة على منتخب أنجولا.

ويتواجد رجال المدرب الوطني حسام حسن ضمن نطاق المجموعة الثانية، إلى جانب كل من: زيمبابوي، أنجولا، وجنوب أفريقيا.

حقائق وأرقام هامة قبل قمة مصر وجنوب أفريقيا

تاريخ مواجهات مُخيّب للآمال

تميل كفة التاريخ ناحية منتخب جنوب أفريقيا على حساب مصر، على مدار 14 مواجهة سابقة جمعت بين الطرفين، في جميع المسابقات.

واستطاع الفراعنة تحقيق أربع انتصارات فقط، بينما انتصر "البافا بافا" خلال ثماني مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين.

علاوة على ذلك يتفوق منتخب جنوب أفريقيا على الصعيد التهديفي، حيث سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 10 أهداف بأقدام لاعبي منتخب مصر.

يعود الانتصار الأخير للمنتخب المصري على حساب جنوب أفريقيا، إلى مباراة ودية جمعت بينهما عام 2006، بهدف نظيف، سجله المهاجم السابق عماد متعب.

بينما يعود آخر فوز لمنتخب البافانا بافانا أمام الفراعنة خلال نسخة كأس أمم أفريقيا عام 2019 التي أقيمت فعالياتها في مصر، وانتهت بنتيجة (0-1).

القيمة السوقية تنحاز للفراعنة

تشهد القيمة السوقية بين المنتخب المصري ومنافسه الجنوب أفريقي فارقًا شاسعًا، على صعيد القيمة الإجمالية، إلى جانب القيمة الفردية على مستوى العناصر.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لمنتخب مصر 136.40 مليون يورو، مقابل 44.45 مليون يورو لصالح منتخب جنوب أفريقيا.

يحتل الجناح عمر مرموش، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة الأعلى سوقية في منتخب مصر بواقع 65 مليون يورو.

بينما يتصدر المهاجم لايل فوستر، لاعب بيرنلي الإنجليزي، قائمة أغلى اللاعبين في جنوب أفريقيا، بقيمة 10 ملايين يورو.

طموح العميد يصطدم بخبرة بروس

يقود المدرب الوطني حسام حسن، صاحب الـ59 عامًا، مهمة تدريب المنتخب المصري، منذ مطلع يونيو 2024 ويمتد عقده الحالي حتى بطولة كأس العالم 2026.

وخاض المنتخب الوطني تحت قيادة العميد 20 مباراة، ودية ورسمية، حقق الفوز خلال 13 مباراة وتعادل خلال 5 وتلقى الهزيمة خلال مباراتين فقط.

على الجانب الآخر، يتولى البلجيكي هوجو بروس، صاحب الـ73 عامًا، مهمة تدريب البافانا بافانا، منذ بدايات مايو عام 2021 ويمتد عقده حتى 30 من يونيو 2026.

وأشرف المدرب البلجيكي المخضرم على كتيبة الأصفر الكناري خلال 50 مباراة، حقق الفوز في 27 مباراة وتعادل في 16 وتلقى الهزيمة خلال 7 مباريات.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا هوجو بروس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg