يستعد منتخب مصر لخوض مباراة غاية في الندية والإثارة ضد نظيره الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تقام مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في الخامسة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من "كان 2025"، كما انتصرت جنوب أفريقيا بنفس النتيجة على منتخب أنجولا.

ويتواجد رجال المدرب الوطني حسام حسن ضمن نطاق المجموعة الثانية، إلى جانب كل من: زيمبابوي، أنجولا، وجنوب أفريقيا.

حقائق وأرقام هامة قبل قمة مصر وجنوب أفريقيا

تاريخ مواجهات مُخيّب للآمال

تميل كفة التاريخ ناحية منتخب جنوب أفريقيا على حساب مصر، على مدار 14 مواجهة سابقة جمعت بين الطرفين، في جميع المسابقات.

واستطاع الفراعنة تحقيق أربع انتصارات فقط، بينما انتصر "البافا بافا" خلال ثماني مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين.

علاوة على ذلك يتفوق منتخب جنوب أفريقيا على الصعيد التهديفي، حيث سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 10 أهداف بأقدام لاعبي منتخب مصر.

يعود الانتصار الأخير للمنتخب المصري على حساب جنوب أفريقيا، إلى مباراة ودية جمعت بينهما عام 2006، بهدف نظيف، سجله المهاجم السابق عماد متعب.

بينما يعود آخر فوز لمنتخب البافانا بافانا أمام الفراعنة خلال نسخة كأس أمم أفريقيا عام 2019 التي أقيمت فعالياتها في مصر، وانتهت بنتيجة (0-1).

القيمة السوقية تنحاز للفراعنة

تشهد القيمة السوقية بين المنتخب المصري ومنافسه الجنوب أفريقي فارقًا شاسعًا، على صعيد القيمة الإجمالية، إلى جانب القيمة الفردية على مستوى العناصر.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لمنتخب مصر 136.40 مليون يورو، مقابل 44.45 مليون يورو لصالح منتخب جنوب أفريقيا.

يحتل الجناح عمر مرموش، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة الأعلى سوقية في منتخب مصر بواقع 65 مليون يورو.

بينما يتصدر المهاجم لايل فوستر، لاعب بيرنلي الإنجليزي، قائمة أغلى اللاعبين في جنوب أفريقيا، بقيمة 10 ملايين يورو.

طموح العميد يصطدم بخبرة بروس

يقود المدرب الوطني حسام حسن، صاحب الـ59 عامًا، مهمة تدريب المنتخب المصري، منذ مطلع يونيو 2024 ويمتد عقده الحالي حتى بطولة كأس العالم 2026.

وخاض المنتخب الوطني تحت قيادة العميد 20 مباراة، ودية ورسمية، حقق الفوز خلال 13 مباراة وتعادل خلال 5 وتلقى الهزيمة خلال مباراتين فقط.

على الجانب الآخر، يتولى البلجيكي هوجو بروس، صاحب الـ73 عامًا، مهمة تدريب البافانا بافانا، منذ بدايات مايو عام 2021 ويمتد عقده حتى 30 من يونيو 2026.

وأشرف المدرب البلجيكي المخضرم على كتيبة الأصفر الكناري خلال 50 مباراة، حقق الفوز في 27 مباراة وتعادل في 16 وتلقى الهزيمة خلال 7 مباريات.

