أول رد من كولر على احتمالية تدريب منتخب مصر

رد مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي على إمكانية تدريب منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

ووجهت صحيفة بليك السويسرية سؤالًا لمارسيل كولر جاء محتواه: "صحفيون مصريون يطرحون اسمك كمدرب محتمل للمنتخب إذا لم يُقنع الفراعنة في كأس إفريقيا.. هل تُغريك كأس العالم؟".

من جهته، رد كولر: "من حيث المبدأ، بطولة كهذه تكون دائمًا مثيرة.. إنها شيء كبير للبلد وللاعبين، وذكرى تبقى للأبد".

وأضاف المدرب السويسري: "عندما لعبنا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، كان ذلك محطة بارزة في تاريخ النادي".

وتابع: "هل أشعر بأنني كبرت في السن؟ عندما كنتُ في الرابعة عشرة وكنتُ أرى أشخاصًا في الخامسة والستين، كنتُ أقول: "واو، 65 عامًا"، والآن أنا في هذا العمر.. الوقت يمر بسرعة، لكنني لا أشعر بأنني عجوز، لا".

وعن هوايته بركوب الدراجات، قال كولر: "الدراجة الجبلية؟ بالتأكيد، مازالت أفعل ذلك، مع صديق قديم، وهو أكبر مني بعشر سنوات لكنه ما زال نشيطًا جدًا ويعرف كل الطرق في المنطقة".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "آخر مرة قمنا بجولة استمرت خمس ساعات، صعودًا ونزولًا في الجبل.. هذا أمر رائع.. لقد بدأتُ ركوب الدراجة عندما تعرضتُ لأول إصابة خطيرة، لأنها تسمح بتقوية اللياقة دون تحميل الركبة بشكل قاسٍ".

يُذكر أن مارسيل كولر كان قد تولى تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، ونجح في التتويج مع الأحمر بـ 11 بطولة، من بينهم الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 3 مرات.

