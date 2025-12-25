يضع منتخب مصر الرتوش الأخيرة لمباراته المرتقبة ضد نظيره الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء غد الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

تفوق كاسح لمنتخب مصر

قبل مباراته ضد جنوب أفريقيا، استطاع منتخب مصر أن يتفوق بصورة ملحوظة تصل إلى الاكتساح على كل منافسيه في مجموعته، بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات.

يرصد يلا كورة، أبرز الأرقام التي تُبرز تفوق منتخب مصر على منافسيه في المجموعة الثانية، وفقًا لشبكة سوفا سكور، من خلال مباراتي الجولة الأولى، ذلك كما يلي:

- التسديدات: مصر بـ35 مرة، يتفوق على جنوب أفريقيا وأنجولا بـ10، أي بمعدل يزيد عن 3 أضعافهما.

- التمريرات: مصر بـ682 تمريرة، تتفوق على الجميع، حيث جاء أقرب منافس بـ458 وهو جنوب أفريقيا، بينما الفارق مع الحلقة الأضعف زيمبابوي، يعادل 485 تمريرة.

الفرص الخطيرة: مصر بـ8 فرص، تحقق معدل 4 أضعاف أقرب منافسيها، أنجولا بـ2، بينما حقق الفراعنة 8 أضعاف خصمه في المباراة المقبلة جنوب أفريقيا، الذي وصل بفرصة خطيرة واحدة.

الاستحواذ: تفوق كاسح أيضًا لمنتخب مصر، الذي سيطر على الكرة بنسبة 78%، مقابل 58% لجنوب أفريقيا أقرب منافسيه.

كل هذه الأرقام، تعكس تفوق منتخب مصر على المنتخبات الثلاثة معه في المجموعة الثانية، على مستوى المحاور الـ4 الرئيسية التي تكشف مدى القوة والتهديد على الخصم.

منتخب مصر كان قد فاز على زيمبابوي (2-1) في مباراة الجولة الأولى، ليحتل صدارة مجموعته في كأس الأمم الأفريقية، متساويًا في النقاط مع منافسه المقبل، منتخب جنوب أفريقيا.

