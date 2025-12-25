المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أحمد حسن: صلاح لن يحقق النجاح وحده.. وعلى جنوب أفريقيا أن تقلق من مصر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:07 م 25/12/2025 تعديل في 09:12 م
أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب، مؤكدًا أن قوة مصر الجماعية ستكون مفتاح استعادة اللقب القاري.

ويواصل الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء اكتساب زخم كبير بعد اختتام مباريات الجولة الأولى بنجاح أمس الأربعاء.

ويتواجد أحمد حسن، الفائز بكأس أمم أفريقيا 4 مرات، في المغرب بصفته أحد سفراء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال أحمد حسن في تصريحات للموقع الرسمي للكاف، اليوم الخميس "لقد بذل إخواننا المغاربة جهدا رائعا في تنظيم البطولة، أما من الناحية الفنية، فيرتفع مستوى اللعب مع كل مباراة، ويمكن ملاحظة ازدياد قوة الفرق على أرض الملعب، وبشكل عام، تسير الأمور على ما يرام".

وبالعودة إلى حقبة مصر الذهبية، أكد أحمد حسن أحد أساطير الكرة الأفريقية على أهمية الوحدة والروح المعنوية العالية والفخر بالقميص الوطني، وهي صفات يؤمن بأنها لا تزال أساسية لتحقيق النجاح.

وأضاف: "كان لدينا شغف كبير بالقميص المصري وفهم عميق لمعنى تمثيل المنتخب الوطني، هذا ما صنع الفارق، كما أن الفوز يمنحك ميزة نفسية، فبمجرد أن تبدأ برفع الكؤوس، فإنك تطمح للمزيد، كان فريقنا متحفزا باستمرار للمنافسة والتتويج بالألقاب".

واعترف حسن بكفاءة لاعبي منتخب مصر الحالي، خاصة بعد وصولهم لنهائي أمم أفريقيا عامي 2017 و2021، مؤكدا أن القوة الجماعية هي مفتاح استعادة المجد القاري.

وشدد أحمد حسن: "هذا الجيل موهوب ويضم العديد من اللاعبين المتميزين، لقد اقتربوا كثيرا من الفوز باللقب، لكن لم يحالفهم الحظ، لا تزال الفرصة سانحة أمامهم، وأنا فخور بأنني كنت جزءا من هذا الجيل الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في كأس أمم أفريقيا".

وتحدث صاحب الـ50 عاما عن محمد صلاح نجم ليفربول، مؤكدًا أن التألق الفردي وحده لا يضمن النجاح على المستوى الدولي، قائلًا: "صلاح لاعب من الطراز العالمي بلا شك، لكن كرة القدم لعبة جماعية، يتحقق النجاح عندما يلعب الجميع من أجل قميص الفريق، ومن أجل الفريق، ومن أجل الوطن".

وتطرق أحمد حسن للحديث عن لقاء مصر وجنوب أفريقيا، الذي أطاح برفاق محمد صلاح من دور الـ16 لنسخة المسابقة التي أقيمت بمصر عام 2019 في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد نجم بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي والأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق أن منتخب بلاده لا يزال من المنافسين الدائمين على اللقب القاري المرموق، مشددا على قوة فريق المدرب الوطني حسام حسن.

وقال: "المباراة القادمة ضد جنوب أفريقيا ستكون صعبة، فهم فريق قوي للغاية، لكننا ما زلنا مصر، إذا كنا قلقين منهم، فينبغي عليهم أن يقلقوا منا 100 مرة".

ويسعى المنتخب المصري لحصد النقاط الثلاث من أجل حجز ورقة الترشح مبكرا لدور الـ16 دون انتظار لمباراته ضد أنجولا في ختام دور المجموعات.

