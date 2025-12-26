المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نهائي الأهلي في كازابلانكا يفتح باب التفاؤل للفراعنة أمام جنوب أفريقيا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:51 م 25/12/2025
باسيفيك ندابيهاوينيمانا

باسيفيك ندابيهاوينيمانا - الحكم البوروندي

يستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أبرز مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، وذلك عند مواجهة جنوب أفريقيا، لحساب منافسات دور المجموعات.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا في الخامسة مساء غدًا، الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا لحكم ساحة من بوروندي، هو باسيفيك ندابيهاوينيمانا، والذي سبق له إدارة العديد من المباريات للمنتخبات والأندية المصرية.

فأل حسن للفرق المصرية

ويعد باسيفيك من الحكام أصحاب الفأل الحسن على المنتخبات والفرق المصرية، بعدما أدار 10 مباريات سابقة لمنتخب مصر الأول، والأهلي، والزمالك، وبيراميدز، ومودرن سبورت.

ونجحت الأندية المصرية في الفوز بـ 3 مباريات من أصل 8 أدارها باسيفيك، في البطولات الأفريقية المختلفة، فيما فاز منتخب مصر في المباراتين اللتين كانتا تحت القيادة التحكيمية للبوروندي.

 وفاز الزمالك مع باسيفيك في مباراته أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، بينما تلقى الهزيمة تحت أنظاره في مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي بدوري أبطال أفريقيا قبل 3 أعوام.

وأدار ندابيهاوينيمانا 3 مباريات لبيراميدز، لم ينجح خلالهم الفريق من تحقيق أي فوز، إذ تعادل في 2، وتلقى الهزيمة في واحدة أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وعلى الرغم من عدم فوز بيراميدز في أي مباراة مع الحكم باسيفيك، إلا أنه أدار للفريق ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والتي تعادل فيها بيراميدز خارج ملعبه أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي سلبيًا، ليفوز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى نهائي البطولة التي تُوج بها على حساب ماميلودي صندوانز فيما بعد.

انتصاران للفراعنة

ونجح منتخب مصر مع باسيفيك في الفوز بمباراتين، كانت الأولى أمام ليبيا بهدف نظيف، في تصفيات كأس العالم قطر 2022، فيما كانت الثانية أمام غينيا بيساو بنفس النتيجة في كأس الأمم الأفريقية قبل الماضية.

ويعد أكبر انتصارات الفرق المصرية مع الحكم البوروندي، لحساب مودرن سبورت الذي فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، في الموسم قبل الماضي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نهائي الأهلي في كازابلانكا

وسبق لندابيهاوينيمانا أن أدار مباراة جمعت فريقين من مصر وجنوب أفريقيا، في المغرب، وهي مواجهة تشبه كثيرًا معطيات مباراة الغد بين الفراعنة والبافانا بافانا.

وتعد تلك المباراة هي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء.

النهائي الذي أُقيم بمباراة واحدة، وفقًا للنظام السابق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، نجح فيه النادي الأهلي التتويج بالبطولة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد.

وكان لباسيفيك ندابيهاوينيمانا دورًا محوريًا في نهائي الأهلي وكايزر تشيفز، حيث أشهر البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الفريق الجنوب أفريقي، هابي ماشيان، في الشوط الأول، مما سهّل المهمة كثيرًا للفريق الأحمر، الذي سجل 3 أهداف في الشوط الثاني، ونجح في حسم البطولة لصالحه.

كأس الأمم الأفريقية

مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
الأهلي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية دوري أبطال أفريقيا منتخب جنوب أفريقيا

