بين القوة وقلة الحيلة.. سلاح فتاك قد يحسم الفائز في موقعة مصر وجنوب أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:01 م 25/12/2025
منتخب مصر

احتفال لاعبي منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الوطني، لخوض مباراته المرتقبة ضد جنوب أفريقيا، والتي قد تكون حاسمة في تأهله بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء غد الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

سلاح تتقنه مصر وجنوب أفريقيا

قبل المباراة المنتظرة التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا، هناك سلاح تكشفه الإحصائيات الرقمية، وهو الذي من شأنه أن يكون حاسمًا للغاية في تحديد هوية الفائز في المواجهة.

حيث إنه وفقًا لشبكة سوفا سكور، وصل منتخب مصر بـ35 تسديدة في مباراته الأولى ضد زيمبابوي، بينما كان منافسه جنوب أفريقيا هدد بـ10 تسديدات فقط.

هنا جانب يكشف كيف يعبر عن الأرقام عندما تكون خادعة، حيث إن 40% من تسديدات جنوب أفريقيا كانت على المرمى، مقابل 31% للفراعنة، لكن الفكرة هنا بالنظر إلى الكم، ستجد أن منتخبنا الوطني هدد مرمى خصمه 11 مرة مقابل 4 للبافانا بافانا.

إلا أن هذا الجانب، يكشف سلاح مصر القوي القادر على الفتك بجنوب أفريقيا، بعدما تمكن بتهديد خصمه بمعدل 69% بالقرب من مناطق الخطر، داخل منطقة الجزاء، مقابل 40% فقط لمنافسه في مباراة الغد.

بينما هناك سلاح آخر، البعض قد يستغله جيدًا، والبعض الآخر قد يراه قلة الحيلة، ألا وهو التسديد من الخارج، حيث إن منتخب مصر سدد 11 مرة من خارج الصندوق، بنسبة 31% من إجمالي محاولاته، بينما جنوب أفريقيا سددت على أنجولا 6 مرات من خارج المنطقة، بنسبة 60% من كل التسديدات.

بالتالي، منتخب مصر يتفوق في غزارة المحاولات والتسديدات، وأظهر خطورته بالتهديد الأكبر من داخل المنطقة، كما أن تسديداته من خارج الصندوق لم تمثل سوى 31%، عكس خصمه الذي ربما يتخذ من التسديدات بعيدة المدى سلاحًا مزعجًا لخصومه.

منتخب مصر كان قد فاز على زيمبابوي (2-1) في مباراة الجولة الأولى، ليحتل صدارة مجموعته في كأس الأمم الأفريقية، متساويًا في النقاط مع منافسه المقبل، منتخب جنوب أفريقيا.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وجنوب أفريقيا

