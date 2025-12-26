تستعد جماهير الكرة الأفريقية والمصرية، للعودة لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة في المسابقة، التي كانت اليوم الخميس.

وتبدأ منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، غدًا الجمعة، حيث تُقام 12 مباراة، على مدار أيام، الجمعة، والسبت، والأحد، بعد 4 مباريات لكل يوم.

وتشهد الجولة الثانية من كأس أفريقيا 2025، العديد من المواجهات القوية، وأبرزها مصر أمام جنوب أفريقيا، وتونس أمام نيجيريا، وكوت ديفوار أمام الكاميرون، ومالي أمام المغرب.

ويستعرض "يلا كورة" في السطور القادمة مواعيد وملاعب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

الجمعة 26 ديسمبر

الثانية والنصف ظهرًا - أنجولا أمام زيمبابوي - ملعب واحة سيدي إبراهيم (المجموعة الثانية)

الخامسة مساءً - مصر أمام جنوب أفريقيا - ملعب أدرار في مراكش (المجموعة الثانية)

السابعة والنصف مساءً - زامبيا أمام جزر القمر - مركب محمد الخامس (المجموعة الأولى)

العاشرة مساءً - المغرب أمام مالي - ملعب الأمير مولاي عبد الله (المجموعة الأولى)

السبت 27 ديسمبر

الثانية والنصف عصرًا - بنين أمام بوتسوانا - الملعب الأولمبي بمجمع الأمير مولاي عبد الله (المجموعة الرابعة)

الخامسة مساءً - السنغال أمام الكونغو الديموقراطية - ملعب طنجة (المجموعة الرابعة)

السابعة والنصف مساءً - أوغندا أمام تنزانيا - ملعب المدينة في الرباط (المجموعة الثالثة)

العاشرة مساءً - تونس أمام نيجيريا - ملعب فاس (المجموعة الثالثة)

الأحد 28 ديسمبر

الثانية والنصف عصرًا - الجابون أمام موزمبيق - ملعب أدرار في مراكش (المجموعة السادسة)

الخامسة مساءً - غينيا الاستوائية أمام السودان - مركب محمد الخامس (المجموعة الخامسة)

السابعة والنصف مساءً - الجزائر أمام بوركينا فاسو - ملعب الأمير مولاي الحسن (المجموعة الخامسة)

العاشرة مساءً - كوت ديفوار أمام الكاميرون - ملعب واحة سيدي إبراهيم (المجموعة السادسة).

وكانت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 قد شهدت فوز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، والمغرب على جزر القمر بهدفين دون رد، وكوت ديفوار على موزمبيق بهدف نظيف.

