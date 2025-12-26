الطالبي: متحفزون لمواجهة مالي.. والركراكي صحح الأخطاء

أكد شمس الدين الطالبي، نجم منتخب المغرب أن وليد الركراكي، المدير الفني للفريق عمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبوها خلال مواجهة جزر القمر، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب المغرب نظيره مالي في العاشرة مساء غدًا، الجمعة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في الرباط، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال شمس الدين الطالبي في تصريحات لصحيفة البطولة المغربية: "الأمور تسير بشكل جيد، قمنا بعمل جيد، ونحن جميعًا متحفزون للمباراة الثانية، خصوصًا أن الفوز في المباراة الأولى كان له تأثير مهم على المجموعة".

وأضاف لاعب سندرلاند الإنجليزي: "الفوز في المباراة الأولى كان مهمًا جدًا، وسنحاول الفوز في المباراة المقبلة إن شاء الله، والجهاز الفني عمل بشكل مكثف خلال الأيام الماضية لتصحيح بعض الجوانب".

وتابع: "نتدرب بشكل جيد، وكان لدينا أسبوع جيد من التعافي، وعملنا على الجوانب التي كان علينا تحسينها. لدينا مجموعة جيدة جدًا من اللاعبين، والآن نحن جاهزون لمواجهة مالي".

وأتم شمس الدين الطالبي تصريحاته قائلًا: "رسالتي للجماهير المغربية؟ أتمنى أن يكون الجمهور حاضرًا في المباراة لتحفيزنا، حتى وإن كان الأمر قد يكون صعباً، لكن إن شاء الله غدًا سيكون كل شيء على ما يرام".

وكان منتخب المغرب قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد، فيما تعادل منتخب مالي مع زامبيا بهدف لمثله.

