لاعب جنوب أفريقيا: الفوز على مصر في المتناول.. وأي دفاع يمكن اختراقه

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:28 م 25/12/2025
إيفيدنس ماكجوبا

إيفيدنس ماكجوبا - لاعب منتخب جنوب أفريقيا

أكد إيفيدنس ماكجوبا، لاعب منتخب جنوب أفريقيا على ثقته في تحقيق الفوز على مصر، بالمباراة التي تجمع الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وقال إيفيدنس ماكجوبا في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش المران الختامي لفريقه قبل مواجهة مصر: "أعتقد أنها ستكون مباراة مهمة للغاية، لأنها قد تؤهلنا للدور التالي من البطولة".

وأضاف لاعب أورلاندو بايرتس: "خوض المباراة في فترة أعياد الميلاد؟ إنه شعور صعب، لكن علينا تقبله.. علينا فقط أن تعرف ما نحن هنا من أجله، لذا نعم، إنه أمر صعب، ولكن هذا هو الواقع".

وتابع: "الثقة قبل مواجهة مصر؟ نعم، بالنسبة لي، أعتقد أنه إذا نظرنا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية السابقة، فقد خسرنا مباراتنا الأولى، لذا كان الأمر صعبًا ووضعنا الضغط على أنفسنا".

وأكمل: "قبل مباراة الغد، أعتقد أن الفوز في متناول أيدينا.. إذا استطعنا التركيز على هذه المباراة فقط، فسنتمكن من التأهل إلى الدور التالي".

وواصل: "هل أنا واثق من قدرتنا على الدفاع غدًا؟ بالنسبة لي، أعتقد أنها كرة قدم، فلا أحد يعلم ما سيحدث.. كل دفاع قابل للاختراق".

واستطرد: "لدينا جودة عالية في المعسكر.. لدينا أيضًا روح معنوية عالية بيننا، وأعتقد أن هذا سيساعدنا على الاستمرار".

وأتم إيفيدنس ماكجوبا تصريحاته قائلًا: "التواجد مع منتخب في البطولة؟ أعتقد أنني أعيش حلمًا، وأعتقد أن لاعبين آخرين يتمنون التواجد هنا، لذا أنا سعيد لاختياري لتمثيل بلدي".

كأس الأمم الأفريقية

مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا هوجو بروس

