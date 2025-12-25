لا يفصلنا سوى ساعات قليلة على انطلاق مباراة مصر وجنوب أفريقيا المرتقبة والمقرر إقامتها، غدًا الجمعة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في الخامسة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، كما انتصرت جنوب أفريقيا بنفس النتيجة على أنجولا.

للتعرف على نتائج مباريات الجولة في أمم أفريقيا 2025

وكشفت صحيفة "thesouth african" الجنوب أفريقية أن هوجو بروس سيُجري تغييرات على التشكيلة التي بدأت في لقاء أنجولا الماضي.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستبعد المدرب البلجيكي كلا من موهاو نكوتا وسفيفيلو سيثولي في إطار إعادة تشكيل البافانا بافانا أمام مصر.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يشغل جناح أورلاندو بايرتس تشيبانج موريمي مكان نكوتا.

تشيبانج موريمي - اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا - قدم موسمًا جيدًا حتى الآن، حيث سجل 8 أهداف في 20 مباراة مع أولاندو.

ترك موريمي بصمة بعد دخوله بديلًا أمام أنجولا، حيث سجل هدفا ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل، وصنع الهدف الثاني لمنتخب بلاده ضد أنجولا.

وذكرت الصحيفة ذاتها أنه لكي يتمكن منتخب بافانا بافانا من اختراق الدفاع المصري، فإنه بحاجة إلى القيام بالضغط العالي وبشكل متواصل.

ولهذا السبب، ينبغي للمدرب بروس الاعتماد على ثالينتي مباتا لما يملكه من توازن بين القوة في الالتحامات وبناء اللعب، إلى جانب موكوينا في عمق خط الوسط.

ثالينتي مباتا ليس قليل الحيلة أمام المرمى، إذ سجل 3 أهداف في 10 مباريات بقميص منتخب جنوب أفريقيا.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لجنوب أفريقيا ضد مصر كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، سيابونجا نجيزانا، مبيكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، ثالينتي مباثا، سيفو مبولي

خط الهجوم: تشيبانج موريمي، لايلي فوستر، أوسين أبوليس.

