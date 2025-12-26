المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أجواء شتوية.. تعرف على حالة الطقس في أكادير قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:40 م 25/12/2025
مران منتخب مصر في أكادير

مران منتخب مصر في أكادير

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره جنوب أفريقيا، غدًا الجمعة، على أرضية ملعب أدرار في مدينة أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط أجواء شتوية في المغرب.

وتنطلق أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة (الرابعة بتوقيت المغرب).

ومن المتوقع أن تسود أجواء شتوية في مدينة أكادير غدًا الجمعة، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 16 إلى 18 درجة مئوية.

وكشفت نماذج الطقس عن أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 16 إلى 31 كم / ساعة، ومن المتوقع هطول أمطار في شرق المدينة، ولكن في المساء.

وأشارت النماذج الخاصة بحالة الطقس، إلى أن الغيوم ستظهر بشكل جزئي خلال أحداث المباراة، بينما ستكون الرطوبة متوسطة.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق ثاني انتصاراته، لضمان التأهل للمرحلة المقبلة في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

وفي المقابل يبحث منتخب جنوب أفريقيا عن الهداف ذاته، بعدما تفوق هو الآخر بهدفين مقابل هدف على حساب أنجولا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وجنوب أفريقيا

