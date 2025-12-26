يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره جنوب أفريقيا، غدًا الجمعة، على أرضية ملعب أدرار في مدينة أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط أجواء شتوية في المغرب.

وتنطلق أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة (الرابعة بتوقيت المغرب).

ومن المتوقع أن تسود أجواء شتوية في مدينة أكادير غدًا الجمعة، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 16 إلى 18 درجة مئوية.

وكشفت نماذج الطقس عن أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 16 إلى 31 كم / ساعة، ومن المتوقع هطول أمطار في شرق المدينة، ولكن في المساء.

وأشارت النماذج الخاصة بحالة الطقس، إلى أن الغيوم ستظهر بشكل جزئي خلال أحداث المباراة، بينما ستكون الرطوبة متوسطة.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق ثاني انتصاراته، لضمان التأهل للمرحلة المقبلة في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

وفي المقابل يبحث منتخب جنوب أفريقيا عن الهداف ذاته، بعدما تفوق هو الآخر بهدفين مقابل هدف على حساب أنجولا.

