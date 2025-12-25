يضع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اللمسات الأخيرة على استعداداته لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي، في اللقاء المرتقب الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويخوض منتخب مصر مبارياته في المجموعة الثانية بمدينة أكادير، حيث يسعى لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة مؤقتًا، متساويًا في رصيد النقاط مع منتخب جنوب أفريقيا، الذي حقق هو الآخر الفوز في مباراته الافتتاحية.

كيف يفكر حسام حسن قبل مواجهة مصر وجنوب أفريقيا؟

تفكيك خط الدفاع

استقر حسام حسن على استمرار محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر، في ظل ثقته الكبيرة في خبرات قائد النادي الأهلي وقدرته على التعامل مع الضغط في المباريات الكبرى.

وفي خط الدفاع، يتجه المدير الفني لإجراء تعديلات واضحة مقارنة بالمباراة الماضية، حيث ينوي الاعتماد على ثلاثي دفاعي مكون من ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ومحمد هاني، على أن يشارك رامي ربيعة بدلًا من حسام عبد المجيد.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي حسام حسن لتفادي الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في مباراة الجولة الأولى، بعدما استقبل المنتخب هدفًا مبكرًا، كما نجح لاعبو منتخب زيمبابوي في اختراق الخط الخلفي والوصول إلى مرمى الشناوي في أكثر من مناسبة، وهو ما كشف عن وجود خلل دفاعي رغم تواضع الإمكانيات الهجومية للمنافس.

تعديلات في خط الوسط

أما على مستوى خط الوسط، فيميل الجهاز الفني لتثبيت الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية، لما يقدمانه من أدوار دفاعية وتكتيكية مهمة، مع الاعتماد على أحمد سيد "زيزو" ومحمد حمدي، على حساب إمام عاشور، مقارنة بمباراة زيمبابوي.

ويفضل حسام حسن عدم الدفع بإمام عاشور في التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء، خاصة بعد ما حدث في المباراة الماضية، عندما بدأ اللاعب أساسيًا قبل أن يتم استبداله بعد مرور نحو نصف ساعة من زمن الشوط الأول، في قرار أثار دهشة المتابعين.

الرهان مستمر على ثلاثي الهجوم

وعلى الرغم من مشاركة مصطفى محمد كبديل لإمام عاشور في اللقاء السابق، ليقود هجوم منتخب مصر كمهاجم صريح، إلا أن حسام حسن يدرس بدء المباراة المقبلة بعمر مرموش في مركز رأس الحربة، كما حدث في المواجهة الأولى.

وفي المقابل، لا يوجد أي تفكير في إجراء تغييرات على الثنائي الهجومي الأبرز، محمد صلاح قائد المنتخب، ومحمود حسن "تريزيجيه"، حيث يحظى اللاعبان بثقة كاملة من الجهاز الفني، وسيكونان أساسيين في مواجهة جنوب أفريقيا.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

وبحسب ما أفاد به مراسلنا في المغرب، فإن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا قد يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: محمد حمدي – مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – محمد صلاح.

