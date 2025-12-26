المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب زامبيا: مواجهة جزر القمر ستحسم مستقبلنا في كأس أمم أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:01 ص 26/12/2025
منتخب زامبيا

منتخب زامبيا

وصف موسى سيتشون مدرب منتخب زامبيا، مباراة فريقه ضد جزر القمر، غدا الجمعة، بأنها حاسمة لمستقبل الفريق بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ويلتقي منتخب زامبيا مع جزر القمر في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

وكانت زامبيا تعادلت مع مالي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، بينما خسرت جزر القمر أمام المغرب بنتيجة 2-0.

للتعرف على نتائج مباريات الجولة في أمم أفريقيا 2025

وصرح سيتشون في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الزامبي لكرة القدم بأن المباراة ستحدد حظوظ المنتخب في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة.

وقال المدرب الزامبي: "مباراة الغد حاسمة، لكنني لا أضغط على اللاعبين، أنا شخصيا لست تحت ضغط قبل هذه المباراة".

وأكد سيتشون أن نتائج المواجهات السابقة بين المنتخبين لن تؤثر على اللقاء المقبل، حيث سبق أن التقى الفريقان سبع مرات بجميع المسابقات، حيث حقق زامبيا 4 انتصارات، مقابل فوزين لجزر القمر، وتعادلا في لقاء.

وأضاف سيتشون: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، ويتم الاستعداد لها بشكل مختلف، من خلال تدريبات تم إعدادها خصيصا لذلك. لذا، فإن المواجهات السابقة ضد جزر القمر لا تكون في الحسبان".

وطالب مدرب زامبيا، في ختام حديثه، لاعبيه بالبناء على ما قدموه في اللقاء الماضي، متابعا: "رأيت العديد من الإيجابيات في أداء لاعبي فريقي مع تقدم مالي في النتيجة، لقد كان هذا أحد أهم الدروس المستفادة بالنسبة لي".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

زامبيا أمم أفريقيا 2025 منتخب جزر القمر مباريات أمم أفريقيا 2025

