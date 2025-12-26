مصر وجنوب أفريقيا.. تذكرة ثمن نهائي أمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة على الأراضي المغربية، عندما يلتقي مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا.

منتخب مصر في تحدي جديد

موقعة جنوب أفريقيا تعتبر المهمة الثانية للمنتخب الوطني في كان 2025، بعدما أنجز مباراته الأولى بانتصار على حساب زيمبابوي (2-1)، بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح.

وخاض منتخب مصر 3 حصص تدريبية، على مدار الأيام السابقة، اكتملت خلالها صفوفه، بتعافي الثنائي مصطفى محمد من التواء بالأنكل، ومحمد حمدي من آلام بالحوض وتجمع دموي.

وتحظى هذه المباراة بأهمية خاصة، لأنها تجمع بين منتخب مصر ونظيره الجنوب أفريقي، حيث إن كليهما يملكان 3 نقاط بعد الفوز في مواجهتي الجولة الأولى.

ويدخل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مواجهة جنوب أفريقيا، بحثًا عن 3 نقاط ثمينة، ستجعله يقطع تذكرة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم مباشرة، دون الانتظار لمواجهة الجولة الثالثة.

من المتوقع أن يحظى منتخب مصر بدعم وتشجيع الجماهير المغربية، التي تواجدت في مدرجات ملعب أدرار، ودعمت الفراعنة أمام زيمبابوي.

ولم يصادف أن التقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، خلال دور المجموعات بكأس الأمم، سوى مرة واحدة في نسخة 1996، أي قبل 29 عامًا، وفاز بها الفراعنة وقتها بهدف دون رد.

لكن المواجهة الأخيرة الرسمية بين المنتخبين، ترجع إلى 6 أعوام، خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، وخسرتها (0-1) لتودع من الدور ثمن النهائي على يد البافانا بافانا.

بطاقة المباراة

المباراة: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا.

الحدث: دور المجموعات في كأس الأم الأفريقية.

المكان: ملعب أدرار في مدينة أغادير.

التوقيت: الساعة 5 مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة: شبكة Bein Sports.

