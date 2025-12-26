نشر موقع يلا كورة عدد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم أمس الخميس، ربما يأتي على رأسها رصد مكافآت للاعبي منتخب مصر، وعقوبات الاتحاد الأفريقي على الجيش الملكي بعد أحداث مباراة الأهلي.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

مكافآت كبيرة في منتخب مصر

رصد اتحاد الكرة، مكافآت مالية كبيرة للاعبي منتخب مصر؛ من أجل تحفيزهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

معاقبة الجيش الملكي

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، تلقيه إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بعقوبات أحداث مباراة الأهلي في بطولة دوري ابطال أفريقيا.

الأهلي يجمد صفقة أوسو

قامت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بتجميد ملف الغاني دوجلاس أوسو الجناح الشاب لفريق نادي رادنيك الصربي، لعدة أسباب علي رأسها أسلوب تعامل ناديه.

رسائل حسام حسن

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على مدى استعداد الفراعنة لخوض المباراة المقبلة أمام منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

تريزيجيه يرفع راية التحدي

أكد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر، أن المنتخب الوطني يرغب في التأهل مبكراً إلى دور الـ16 بأمم أفريقيا خلال مواجهة جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن اللاعبين لا يفكرون في الخسارة من "البافانا بافانا" في نسخة 2019.

رادنيك يرفض عرض الأهلي

أكد ميلوس فاسيليفيتش، رئيس كشافة اللاعبين في نادي رادنيك الصربي، أن فريقه تلقى عرضًا من النادي الأهلي لضم موهبة الفريق دوجلاس أوسو.

حكام مباراة مصر وجنوب أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، طاقم حكام مباراة مصر وجنوب أفريقيا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تعليمات خاصة لثلاثي في مران مصر

أنهى منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

سقوط الزمالك في كأس الرابطة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة الأولى في كأس الرابطة المصرية هذا الموسم بعد الخسارة من سموحة بنتيجة 1-0، مساء الخميس.

كولر يرد على تدريب مصر

رد مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي على إمكانية تدريب منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا

معالي يعود لاتحاد طنجة

أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي، التعاقد مع عبد الحميد معالي، لاعب الزمالك السابق.

ملعب مباراتي الزمالك والمصري

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا بملعب مباراتي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.