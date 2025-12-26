يشهد اليوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها لقاء منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام 3 مباراة أخرى في الجولة الثانية، حيث يلعب منتخب أنجولا ضد زيمبابوي، ضمن مجموعة مصر، فيما يلاقي منتخب المغرب نظيره مالي، وزامبيا تلاقي جزر القمر.

وتستكمل منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، بمباراة مساء اليوم حيث يلعب زد أمام جي.

وتنطلق منافسات الأسبوع الـ 18 من الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل.

وإليكم أبرز المباريات

كأس الأمم الأفريقية

أنجولا - زيمبابوي - الساعة 2:30 مساء - بي إن سبورتس HD2

مصر - جنوب أفريقيا - الساعة 5 مساءً - بي إن سبورتس ماكس HD1

زامبيا - جزر القمر - الساعة 7:30 مساءً - بي إن سبورتس ماكس HD2

المغرب - مالي - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

كأس مصر

زد - نادي جي - الساعة 2:30 مساءً - أون سبورت2

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1

دوري القسم الثاني - أ

أسوان - مالية كفر الزيات - الساعة 2:30 مساء.