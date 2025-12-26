المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

مواعيد مباريات اليوم.. مصر ضد جنوب أفريقيا.. 3 لقاءات بكأس الأمم.. ويونايتد أمام نيوكاسل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:37 ص 26/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يشهد اليوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها لقاء منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام 3 مباراة أخرى في الجولة الثانية، حيث يلعب منتخب أنجولا ضد زيمبابوي، ضمن مجموعة مصر، فيما يلاقي منتخب المغرب نظيره مالي، وزامبيا تلاقي جزر القمر.

وتستكمل منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، بمباراة مساء اليوم حيث يلعب زد أمام جي.

وتنطلق منافسات الأسبوع الـ 18 من الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل.

طالع مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

كأس الأمم الأفريقية

أنجولا - زيمبابوي - الساعة 2:30 مساء - بي إن سبورتس HD2

مصر - جنوب أفريقيا - الساعة 5 مساءً - بي إن سبورتس ماكس HD1

زامبيا - جزر القمر - الساعة 7:30 مساءً - بي إن سبورتس ماكس HD2

المغرب - مالي - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

كأس مصر 

زد - نادي جي - الساعة 2:30 مساءً - أون سبورت2

الدوري الإنجليزي 

مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1

دوري القسم الثاني - أ

أسوان - مالية كفر الزيات - الساعة 2:30 مساء.

الدوري الإنجليزي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مانشستر يونايتد كأس مصر جنوب أفريقيا مواعيد مباريات اليوم جدول مباريات اليوم مباريات اليوم الجمعة

