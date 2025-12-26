المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تغييران وخطة جديدة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جنوب أفريقيا في كأس الأمم

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

09:42 ص 26/12/2025 تعديل في 10:06 ص
منتخب مصر

منتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الأقرب لخوض المباراة المقبلة ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

ملامح تشكيل منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع، قد يشهد إجراء عدة تغييرات، تبدأ من خط الدفاع، بدخول رامي ربيعة ضمن القوام الأساسي بدلًا من حسام عبد المجيد.

الأمر لا يتوقف على تغيير اللاعبين بل طريقة اللعب أيضًا، حيث تتحول إلى 3-4-3، بتقدم محمد حمدي ليكون لاعب وسط أيسر، وعلى الجهة المقابلة أحمد زيزو، الذي كان بديلًا أمام زيمبابوي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

وبناءً على ما حدث في المران الختامي أمس الخميس، يأتي تشكيل مصر المتوقع ضد جنوب أفريقيا، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أحمد زيزو، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.

ومما سبق، يوجد تغييران في تشكيل منتخب مصر المتوقع عن مباراة زيمبابوي، من خلال تواجد أحمد زيزو على حساب إمام عاشور، وربيعة بدلًا من عبد المجيد، دون المساس بـ9 لاعبين آخرين.

