يلعب منتخب مصر، مباراة قوية أمام نظيره جنوب أفريقيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا، في تمام الخامسة من مساء اليوم، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكشفت صحيفة "thesouth african" الجنوب أفريقية أن هوجو بروس سيُجري تغييرات على التشكيلة التي بدأت في لقاء أنجولا الماضي.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لجنوب أفريقيا ضد مصر كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، سيابونجا نجيزانا، مبيكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، ثالينتي مباثا، سيفو مبولي

خط الهجوم: تشيبانج موريمي، لايلي فوستر، أوسين أبوليس.

ومن المفترض أن يجري المدرب البلجيكي تغييرين، على تشكيل جنوب أفريقيا أمام مصر، عن الذي خاض به مباراة أنجولا في المباراة الماضية.

ومن المتوقع أن يستبعد هوجو بروس، كل من، موهاو نكوتا وسفيفيلو سيثولي، ويدفع بالثنائي تشيبانج موريمي، و ثالينتي مباتا.

وكان منتخب جنوب أفريقيا، قد فاز على أنجولا بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025