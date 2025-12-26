قبل مواجهة مصر.. ريبيرو يشيد بمدافع جنوب أفريقيا

أشاد خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق، للنادي الأهلي، بمدافع جنوب أفريقيا الشباب مبيكيزيلي مبوكازي، وذلك قبل مواجهة منتخب مصر المرتقبة.

ويلتقي منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، في تمام الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال ريبيرو في تصريحات نقلتها شبكة آي ديسكي تايمز الجنوب أفريقية: "الشخصية لا تقتصر على مهاراتك فقط".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالقدرة على إظهار المهارات تحت الضغط في مباراة كبيرة، حيث تكون الأنظار كلها متجهة إليك. اللاعبون المميزون هم من يمتلكون القدرة على فعل ذلك في تلك اللحظة. إنها تلك الشخصية".

وشدد: "لديه كل المقومات ليصبح رياضياً خارقاً. كما أنه يمتلك فهماً عميقاً لكرة القدم، ولكنه أيضاً قادر على القيام بذلك بثقة، إن صح التعبير، بطريقة إيجابية لعرض نفسه أمام جمهور كبير".

وأتم: "لقد انضم للفريق وهو في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمره، ويلعب مع فريق بايرتس، أعتقد أنه الآن أحد قادة الفريق، وله تأثير أيضاً في المنتخب الوطني".

وكان ريبيرو، هو أول من منح الفرصة لـ مبوكازي مع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، عندما كان يقود الفريق في الموسم الماضي.

