أكد نيل توفي، أسطورة كرة القدم في جنوب أفريقيا، وقائد المنتخب المتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1996، أنه يجب اللعب بأسلوب هجومي في مباراة الفريق أمام مصر، اليوم.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره مصر في الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال نيل توفي في تصريحات لصحيفة فاربوست الجنوب أفريقية: "لم تكن مباراة مصر سهلة أمام زيمبابوي، لكنهم فريق خطير، بل خطير للغاية".

وأضاف: "آمل ألا نعتمد على فكرة أن كل ما نحتاجه هو الدفاع، مع إيقاف محمد صلاح وعمر مرموش فقط.. فلنهاجم المصريين".

وتابع: "إذا هاجمنا منتخب مصر في مباراة اليوم، سنقدم أداءً أفضل، ولكن إذا تراجعنا، سيخلقون لنا الثغرات.. علينا أن نجعلهم تحت الضغط".

وأكمل: "لا أعتقد أنهم يتمتعون بالصلابة الدفاعية التي يتمنونها.. لديهم مشاكل في خط الدفاع.. يكفي أن ترى كيف أزعجهم منتخب زيمبابوي".

وواصل: "إذا حافظنا على الكرة وحركناها، فسنحقق الفوز.. هذه هي قوتنا.. لمس الكرة والتحرك، لمس الكرة، مع التمرير، ثم التحرك، ولاعب يخترق الدفاع، وهكذا".

وأتم نيل توفي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن التراجع للدفاع في مباراة مصر اليوم سيكون خطأً فادحًا من جانب منتخب جنوب أفريقيا".

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، فيما فاز منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا بنفس النتيجة.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية