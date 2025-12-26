أكد البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أنه من الخطأ التركيز على محمد صلاح وعمر مرموش فقط في منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، في تمام الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال هوجو بروس في تصريحات صحفية: "نحن لا نركز على لاعب واحد، بل نركز على الفريق، وسيكون من الخطأ الفادح التركيز على فرد واحد من المنتخب المصري، فنحن جميعًا نعرف مدى جودة صلاح، ونعرف جميعًا مدى جودة مرموش، ونعرف جميعا مدى جودة تريزيجيه، إنه فريق رائع حقاً".

وأضاف: "إذا ركزنا على لاعب واحد؟ لسنا مستعدين لهزيمة فريق دون أن نقول (أوه صلاح أو مرموش لم يقدما أداءً جيدًا في المباراة)، بالنسبة لنا، الأمر يتعلق فقط بالتركيز على هزيمة المنتخب".

ويلعب مصر وجنوب أفريقيا؛ من أجل صدراة المجموعة الثانية وحسم التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ونجح كل من، منتخب مصر وجنوب أفريقيا، في الفوز في أول جولة بدور المجموعات.

ويلعب منتخب مصر وجنوب أفريقيا، ضمن المجموعة الثانية التي كل من، أنجولا وزيمبابوي.

