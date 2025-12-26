المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرب جنوب أفريقيا: من الخطأ أن نركز لعبنا على محمد صلاح ومرموش فقط

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:22 ص 26/12/2025
هوجو بروس

هوجو بروس

أكد البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أنه من الخطأ التركيز على محمد صلاح وعمر مرموش فقط في منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، في تمام الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال هوجو بروس في تصريحات صحفية: "نحن لا نركز على لاعب واحد، بل نركز على الفريق، وسيكون من الخطأ الفادح التركيز على فرد واحد من المنتخب المصري، فنحن جميعًا نعرف مدى جودة صلاح، ونعرف جميعًا مدى جودة مرموش، ونعرف جميعا مدى جودة تريزيجيه، إنه فريق رائع حقاً".

وأضاف: "إذا ركزنا على لاعب واحد؟ لسنا مستعدين لهزيمة فريق دون أن نقول (أوه صلاح أو مرموش لم يقدما أداءً جيدًا في المباراة)، بالنسبة لنا، الأمر يتعلق فقط بالتركيز على هزيمة المنتخب".

ويلعب مصر وجنوب أفريقيا؛ من أجل صدراة المجموعة الثانية وحسم التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ونجح كل من، منتخب مصر وجنوب أفريقيا، في الفوز في أول جولة بدور المجموعات.

ويلعب منتخب مصر وجنوب أفريقيا، ضمن المجموعة الثانية التي كل من، أنجولا وزيمبابوي.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح جنوب أفريقيا عمر مرموش أمم أفريقيا 2025 هوجو بروس

