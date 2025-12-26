سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الضوء على المباراة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

مباراة كلاسيكية

كاف أشار عبر موقعه الرسمي، إلى أن مباراة مصر وجنوب أفريقيا تمثل منافسة أفريقية كلاسيكية، حيث إنها تجمع 2 من أعرق منتخبات القارة في كرة القدم.

وشدد على أن مصر وجنوب أفريقيا يدخلان المباراة بزخم قوي، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية، خاصة وأن الانتصار في موقعة اليوم قد تضع أحدهما على طريق بلوغ الأدوار الإقصائية.

كما سلط الاتحاد الأفريقي الضوء، على تمتع منتخب مصر بالراحة والألفة، لخوضه المباراة الثانية على ملعبه يعرفه جيدًا، عكس جنوب أفريقيا التي ستخوض رحلة من مراكش إلى أغادير.

المباراة الكلاسيكية، تحمل ذكريات لمدرب مصر، حسام حسن، الذي شارك في تشكيل الفراعنة الذي توج بلقب كأس الأمم على حساب جنوب أفريقيا، في بوركينا فاسو 1988.

إلا أن هوجو بروس أيضًا، لديه ذكريات ضد منتخب مصر، بعدما توج ضده من قبل بلقب كأس الأمم رفقة الكاميرون، في نسخة 2017، بالتالي يدخل المنتخبان في مواجهة بفصل آخر مثير عبر تاريخ أمم أفريقيا الممتدة.

علمًا بأن آخر فوزه حققه منتخب مصر على جنوب أفريقيا، كان خارج حدود القارة السمراء، حيث يرجع إلى نوفمبر 2006، من خلال ودية حُسمت بهدف عماد متعب، على ملعب جريفين بارك في لندن.

منتخب مصر كان قد فاز على زيمبابوي (2-1) في مباراة الجولة الأولى، ليحتل صدارة مجموعته في كأس الأمم الأفريقية، متساويًا في النقاط مع منافسه المقبل، منتخب جنوب أفريقيا.

