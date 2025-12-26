الأرقام ترصد حقيقة "تهويل" الثغرات الدفاعية في منتخب مصر

تثير القوة الهجومية لمنتخب جنوب أفريقيا مخاوف الجماهير المصرية، قبل مواجهة التي تجمع الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا في الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأظهر منتخب جنوب أفريقيا قوة هجومية كبيرة في مباراته الماضية أمام أنجولا، على الرغم من تسجيله هدفين فقط، واستقباله لواحد، بينما أثار فوز منتخب مصر بنفس النتيجة أمام زيمبابوي مخاوف البعض من المنتمين للفراعنة، في ظل ما يتردد عن تذبذب المستوى الدفاعي.

منظومة دفاعية جيدة نسبيا

وبالعودة إلى الأرقام والإحصائيات، في مباراة مصر أمام زيمبابوي، التي أُقيمت لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، يظهر أن الأداء الدفاعي للفراعنة لم يكن بكل هذا السوء الذي يصفه به البعض مستوى الفريق.

وأظهرت الأرقام من مباراة مصر الأولى في بطولة كأس أفريقيا، أن منتخب زيمبابوي لم يشكل أي فرصة كبيرة مهدرة على مرمى الفراعنة، فيما أهدر رجال المدرب، حسام حسن 8 فرص محققة.

وسدد منتخب زيمبابوي على مرمى مصر 8 تسديدات، نصفهم من داخل منطقة الجزاء، والنصف الآخر كان من خارجها.

ومن بين تلك التسديدات، كان هناك 3 تصويبات فقط على المرمى، ونجح محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة في التصدي لتصويبتين منهم، فيما سكنت الثالثة الشباك.

أداء فردي متميز.. وياسر الاستثناء

أما على صعيد الأفراد، وبينما حمل الجميع مسئولية هدف زيمبابوي لحسام عبد المجيد، إلا أن مدافع الزمالك وفقًا لتقييمات موقع سوفاسوكر هو ثالث أفضل لاعبي منتخب مصر في المباراة الماضية، حيث حصل على نسبة تقييم بلغت 7.4.

ورغم بعض الاهتزاز الذي ظهر عليه محمد الشناوي في المواجهة الماضية، إلا أن حارس الأهلي كان من المجيدين في المباراة، إذ حصل على نسبة تقييم بلغت 7 درجات، وهي نفس النسبة التي حصل عليها ثنائي خط الوسط الدفاعي، حمدي فتحي، ومروان عطية.

ويعد ياسر إبراهيم هو الاستثناء فقط على الصعيد الدفاعي الفردي للمنتخب في المباراة الماضية، حيث حصل على نسبة تقييم بلغت 6.5، وهو ثاني أقل اللاعبين في نسب التقييم، بعد إمام عاشور، الذي شارك حوالي نصف ساعة فقط في تلك المواجهة.

وعلى الرغم من تراجع ياسر إبراهيم في التقييم، إلا أنه كانت له أدوار دفاعية متميزة، إذ كانت له 11 مساهمة دفاعية، واعترض 3 هجمات لمنتخب زيمبابوي، وقام بتشتيت الكرة 8 مرات خارج المناطق الدفاعية للفراعنة.

وبالتأكيد، سيحتاج منتخب مصر لرفع مستواه -خصوصًا الدفاعي- الذي ظهر عليه في المباراة الماضية، عند مواجهة جنوب أفريقيا، إلا أن الأرقام أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك بأن هناك حالة من "التهويل" بشأن المخاوف الدفاعية قبل مباراة البافانا بافانا.

