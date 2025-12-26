المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

كاف يوضح ليلا كورة.. العقوبة الموقعة على منتخب مصر عقب مباراة زيمبابوي

هادي المدني

كتب - هادي المدني

01:06 م 26/12/2025 تعديل في 01:38 م
مصر وزيمبابوي

محمد صلاح

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع عقوبة على المنتخب المصري عقب مباراة زيمبابوي في افتتاح مباريات الفريق ضمن دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

رفض المنتخب المصري الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام داخل المنطقة المختلطة في أعقاب الفوز على زيمبابوي بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأوضح لوكسولو سبتمبر مسؤول إدارة الإعلام في كاف خلال تصريحات ليلا كورة أن المنتخب المصري تعرض لغرامة بقيمة 5000 دولار بسبب عدم قيام اللاعبين والجهاز الفني بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة.

ويضع الاتحاد الأفريقي من خلال لوائحه الخاصة بالتسويق والإعلام قواعد يتعين على المنتخبات المشاركة في بطولاته الإلتزام بها ومن بينها الحديث إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة عقب كل مباراة.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-1، بعدما تأخر في النتيجة إلا أنه تمكن في النهاية من العودة وتحقيق النقاط الثلاث بفضل ثنائية سجلها عمر مرموش ومحمد صلاح.

ويلعب المنتخب المصري في الخامسة من مساء الأحد مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية أمام نظيره الجنوب أفريقي، ويسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الانفراد بالصدارة وضمان التأهل إلى دور الـ16.

