يبدو أن منتخب مصر سيكون على موعد مع مباراة مرتقبة لن تُحسم سوى بالتفاصيل الصغيرة، ضد نظيره المنتخب الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

حيلة مزدوجة

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، تحمل طابع خاص، لأن السلاح الذي يتقنه كليهما، هو التسديد، سواء من داخل أو خارج منطقة الجزاء، وهو ما تم استعراضه بالتفاصيل.. يمكن مطالعة ذلك مــن هــنــا

إلا أن الجانب الآخر لهذا السلاح، هو إلى مدى يمكن الاستفادة منه ومغالطة المنافس لتحقيق أقصى استفادة خلال مجريات المباراة، لأنه إحدى التفاصيل الصغيلاة التي قد ترجح كفة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.

وبالنظر إلى منافس مصر في المباراة الأولى، زيمبابوي سدد (8)، لم يُصب المرمى سوى بـ3، بينما (4) كانوا خارج الإطار، وواحدة فقط مُنعت ببلوك دفاعي.

حين أن منتخب مصر، وصل بالكم الأكبر (35) تسديدة، لكن 10 منها مُنعت بجدار دفاعي، مقابل 14 خارج الإطار، أي أن (24) لم يكونوا على المرمى، بالتالي 69% من التسديدات لم تمثل خطورة على الخصم.

بينما نظرة على المنافس في مباراة اليوم، وهو جنوب أفريقيا، بداية من تعامله مع تسديدات أنجولا، فالمواجهة شهدت (10) محاولات، تم منع (5) منها من خلال لاعبي البافانا بافانا، مقابل واحدة فقط جاورت المرمى، إلى جانب (4) على الإطار.

ومن جانب جنوب أفريقيا التي هددت أنجولا، بـ(10) تسديدات أيضًا، لم يُمنع لها سوى (2) عبر الجدار الدفاعي، مقابل 4 خارج المرمى، بالتالي 60% من الإجمالي لم يمثل خطورة.

هناك يمكن قياس الأمر على محورين مختلفين، الأول أن 69% من محاولات منتخب مصر لم تمثل خطورة على زيمبابوي، مقابل 60% للاعبي جنوب أفريقيا ضد أنجولا.

بينما النقطة المحورية الثانية، وهي البلوك الدفاعي، وهو فخ وقع فيه لاعبو مصر (10) مرات، أي 29% من المحاولات مُنعت دون أن تصل على المرمى أو خارجها، بينما جنوب أفريقيا فالأمر اقتصر على تسديدة واحدة، مثلت 10% فقط من إجمالي المحاولات.

بالتالي، هذه الأرقام ربما تكشف أن التركيز لم يكن متوفر بشكل دائم لدى لاعبي مصر، بتسديد 10 كرات ارتطمت في لاعبي المنافس، لتكون ثلثي المحاولات تقريبًا دون جدوى، بينما منافسه اليوم، جنوب أفريقيا وصل بعدد أقل، لكن لم تُمنع له سوى تسديدة واحدة.

منتخب مصر كان قد فاز على زيمبابوي (2-1) في مباراة الجولة الأولى، ليحتل صدارة مجموعته في كأس الأمم الأفريقية، متساويًا في النقاط مع منافسه المقبل، منتخب جنوب أفريقيا.

