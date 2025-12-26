المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

إعلان

بانزا بديلًا بتشكيل أنجولا.. و3 تغييرات في زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:38 م 26/12/2025 تعديل في 01:57 م
جنوب أفريقيا وأنجولا

أنجولا

أعلن منتخبا أنجولا وزيمبابوي، تشكيليهما للمباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة أنجولا وزيمبابوي، في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم، على ملعب مراكش، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل أنجولا كالتالي:

حارس المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: كلينتون ماتا - بواتو جوناثان - دافيد موتا

خط الوسط: أوجوستو كارنيرو - بينسون مانويل - بينيديتو موكيندي - مانويل كافومانا - ألفريدوي ريبيرو

خط الهجوم: نزولا مبالا - جيلسون.

ويجلس شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك على مقاعد بدلاء أنجولا أمام زيمبابوي في مباراة اليوم.

فيما جاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

حارس المرمى: واشينجتون أروبي

خط الدفاع: جيرالد تاكوارا - مارفيلس ناكامبا - ديفين لونجا - تينيدج هاديبي – بيل أنطونيو

خط الوسط: برنس دوبي - جونا فابيش    

خط الهجوم: - إيمانويل جالاي - ماكوالي بوني -  موسونا.

ويلعب أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية، التي تضم مصر وجنوب أفريقيا.

وكان المنتخبين قد خسرا في الجولة الأولى أمام مصر وجنوب أفريقيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مصر كأس الأمم الأفريقية أنجولا زيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg