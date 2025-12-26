أعلن منتخبا أنجولا وزيمبابوي، تشكيليهما للمباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة أنجولا وزيمبابوي، في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم، على ملعب مراكش، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل أنجولا كالتالي:

حارس المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: كلينتون ماتا - بواتو جوناثان - دافيد موتا

خط الوسط: أوجوستو كارنيرو - بينسون مانويل - بينيديتو موكيندي - مانويل كافومانا - ألفريدوي ريبيرو

خط الهجوم: نزولا مبالا - جيلسون.

ويجلس شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك على مقاعد بدلاء أنجولا أمام زيمبابوي في مباراة اليوم.

فيما جاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

حارس المرمى: واشينجتون أروبي

خط الدفاع: جيرالد تاكوارا - مارفيلس ناكامبا - ديفين لونجا - تينيدج هاديبي – بيل أنطونيو

خط الوسط: برنس دوبي - جونا فابيش

خط الهجوم: - إيمانويل جالاي - ماكوالي بوني - موسونا.

ويلعب أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية، التي تضم مصر وجنوب أفريقيا.

وكان المنتخبين قد خسرا في الجولة الأولى أمام مصر وجنوب أفريقيا.

