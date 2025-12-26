المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تحذير الحراس وسلاح في الكرات الثابتة.. الذكاء الاصطناعي يتوقع حالة الطقس لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:53 م 26/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلتقي منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، في تمام الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب مصر وجنوب أفريقيا؛ من أجل صدراة المجموعة الثانية وحسم التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكشف الذكاء الاصطناعي، عن التقلبات الجوية المتوقعة في مدينة أكادير التي ستستضيف مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

وجاءت حالة الطقس كالتالي: (حوالي 18°، غائم غالبًا، رياح 11 كم/س وهبّات 20 كم/س، رطوبة 61%، احتمال أمطار 7%، رؤية 10 كم).

وأكد الذكاء الاصطناعي، أنه وفقًا لحالة الطقس، فإن المباراة لن تشهد تقلبات من حيث الهواء والرياح والأمطار.

وتساعد درجات الحرارة، في المجهود والضغط العالي للاعبين، على فترات طويلة من المباراة، حيث إن درجات الحرارة ستكون 17-18.

كما أن الرطوبة لن تؤثر على سير المباراة، حيث من المتوقع أن تكون متوسة، وهذا لن يؤثر على معدل اللياقة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الترطيب في حال بذل مجهود بدني عالي.

وعلى الرغم من سقوط الأمطار في مدينة أكادير قبل يومين، إلى أن احتمالية الأمطار اليوم ضعيفة للغاية بنسبة 7%، ويساعد ذلك في تدوير الكرة داخل الملعب بشكل سلس مع أرضية جيدة.

وحذر التقرير، من حالة الغيوم المتوقعة التي تصل نسبتها إلى 85%، حيث إنه من الممكن أن في الرؤية للكرات العالية، خاصة بالنسبة للمدافيعن وحراس المرمى.

كما أن الرياح سيكون لها دور حيث تصل إلى 11 كم/س (هبّات 20)، وهو ما يؤكد لعى ضرورة التعامل بحذر مع الكرات الطويلة والعرضية، فمن الممكن أن يتغير مسارها.

لكن تمنح الرياح ميزة للمنتخب الذي سيعتمد على اللعب المباشر والكرات الطويلة، خاصة في الشوط الثاني.

وهذا يوضح لمنتخب مصر، بضرورة الاعتماد على، الضغط في أول 30 دقيقة من المباراة، استخذام العرضية السرعية وعدم "تعليق" الكرة، لا بد من تنفيذ الكرات الثابتة بقوة وسرعة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025 حالة الطقس

