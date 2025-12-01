المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الطرابلسي يلمح لاستمرار ابتعاد بن رمضان والجزيري أمام نيجيريا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

02:07 م 26/12/2025
محمد بن رمضان

محمد علي بن رمضان - صورة أرشيفية

ألمح سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس إلى إمكانية الحفاظ على نفس التشكيل الذي خاض مباراة أوغندا الماضية، عند مواجهة نيجيريا المقبلة في كأس أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا في العاشرة مساء غدًا، السبت، على ملعب فاس، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وكان سامي الطرابلسي قد دفع بمحمد علي بن رمضان بديلًا في الشوط الثاني من مباراة تونس وأوغندا الماضية، فيما تواجد الثنائي، سيف الدين الجزيري، وعلي معلول على مقاعد البدلاء طيلة المواجهة.

وقال سامي الطرابلسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "نعم، الفريق الذي يفوز من الأفضل أن تحافظ على نفس تشكيلته، ولكن كل مباراة لها حساباتها، لذا هذه القاعدة ليست صحيحة بنسبة 100%".

وأضاف المدرب التونسي: "سنحاول الحفاظ على المجموعة التي لعبت مباراة أوغندا، وأنا لست من هواة تغيير التشكيل بكثرة، لذا نسبة كبيرة من اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الماضية سيتواجدون في المواجهة المقبلة".

وعن احتمالية التتويج بكأس أفريقيا، قال الطرابلسي: "نحن نتعامل مع كل مباراة في هذه البطولة على حدة، فكل مباراة لها تركيزها وحسابها، لكننا سنحاول أن نكون على مستوى عالي من التركيز في كل مواجهة".

وتابع: "نحن منتخب معروف بالجماعية في الدفاع والهجوم، وسنلعب بنفس الانضباط أمام جميع المنتخبات، ولن يكون استعدادًا استثنائيًا للاعب ما في أي خصم".

وأتم سامي الطرابلسي تصريحاته قائلًا: "خروج نيجيريا من تصفيات كأس العالم لن يكون أمرًا إيجابيًا لنا، صحيح أن المونديال بطولة مهمة جدًا، ولكن كأس أفريقيا كذلك، ونحن لا نركز على هذه الأمور، بل نركز على الملعب فقط، وأسلوب لعب الخصم".

وكان منتخب تونس قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالفوز على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز منتخب نيجيريا على تنزانيا بهدفين لهدف.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة تونس القادمة
كأس الأمم الأفريقية منتخب تونس منتخب نيجيريا سيف الجزيري محمد علي بن رمضان

