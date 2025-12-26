المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مزعج ويجيد أهداف الريمونتادا.. فوستر من البريميرليج إلى "سلاح" يمثل خطورة على دفاع مصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:10 م 26/12/2025
لايل فوستر

لايل فوستر مهاجم منتخب جنوب أفريقيا

يمثل لايل فوستر، إحدى نقاط القوة في صفوف منتخب جنوب أفريقيا، التي تحتاج إلى تعامل خاص من جانب دفاع منتخب مصر الوطني، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

الأخطر في جنوب أفريقيا

لايل فوستر، القادم من البريميرليج، يعد الأخطر في جنوب أفريقيا، فهو الذي صنع الهدف الأول ثم عاد سجل هدف الفوز بنفسه، في مباراة منتخب بلاده الأولى ضد أنجولا، ليمنحهم أول 3 نقاط.

سجل فوستر هدفين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بقميص بيرنلي، الأول في شباك مانشستر يونايتد، منح به فريقه التعادل.

بينما الهدف الثاني كان في الدقيقة 5+90 ومنح به بيرنلي الانتصار على حساب وولفرهامبتون (3-2).

أي أن فوستر هذا الموسم، سجل 3 أهداف، رسم بهم طريق عودة فريقه أو منتخب بلاده، سواء كان في ملاعب البريميرليج، أو على الأراضي المغربية وتحديدًا ملعب مراكش.

كما كان لايل فوستر أخطر لاعبي جنوب أفريقيا أمام أنجولا، حيث إنه سدد 3 مرات من إجمالي 10 محاولات وصل بها منتخب البافانا بافانا.

(2) من تسديداته كانت على المرمى، أي 50% من محاولات جنوب أفريقيا التي جاءت داخل الإطار، على مدار المباراة كاملة أمام أنجولا.

تمركزاته كما تُظهر الخريطة الحرارية، كانت بالقرب أو داخل منطقة الجزاء دائمًا، بحكم مركزه كمهاجم، وليكون في حالة استعداد للتسديد في أي وقت.

كما أن تحركاته جاءت بشكل عرضي على حدود منطقة الجزاء، مما يشير لعدم وقوفه دون كرة، بل هو إحدى المحطات التي يعتمد عليها هوجو بروس بشكل مؤثر.

ومنتخب مصر كان قد فاز على زيمبابوي (2-1) في مباراة الجولة الأولى، ليحتل صدارة مجموعته في كأس الأمم الأفريقية، متساويًا في النقاط مع منافسه المقبل، منتخب جنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا لايل فوستر

