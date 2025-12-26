المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
البحث عن الذهب.. نجم جنوب أفريقيا السابق ليلا كورة: عدم التركيز على صلاح ومرموش مفتاحنا للفوز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:36 م 26/12/2025
صلاح مرموش منتخب مصر

محمد صلاح وعمر مرموش مع منتخب مصر

تحدث براين بالويي، حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا السابق، عن مباراة بلاده المرتقبة أمام مصر، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

وانطلقت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين، ممن تركوا بصمة في بطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" براين بالويي، حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا السابق، للحديث عن مواجهة بلاده أمام الفراعنة المرتقبة، ورؤيته لبطولة أمم أفريقيا بعد الجولة الأولى من المسابقة.

يلا كورة يحاور براين بالويي

كيف رأيت الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية، ومن تعتقد أنه سيفوز بالبطولة بناءً على المستوى الذي ظهر حتى الآن؟

"الجولة الأولى كانت قوية جدًا وممتعة في الوقت نفسه، لكن حتى الآن ليس من الواضح من سيفوز بالبطولة".

كيف تنظر إلى مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ومن الأقرب للتأهل من المجموعة؟

"كلا المنتخبين حقق فوزًا بنتيجة 2-1 في مباريات صعبة جدًا، وستكون مواجهة تنافسية وممتعة للغاية كما هو الحال دائمًا، عندما يلتقي المنتخبان، تتطاير الشرارات".

كيف تقيّم أداء مصر وجنوب أفريقيا في الجولة الأولى؟

"المباراة الأولى في أي بطولة تكون دائمًا صعبة، لذلك قدّم المنتخبان ما يكفي لتحقيق النقاط الثلاث والتركيز على المباراة المقبلة".

من تعتقد أنه يمكن أن يُحدث فارقًا حقيقيًا مع منتخب جنوب أفريقيا أمام مصر؟

"استغلال الفرص المتاحة، وعدم التركيز على مكانة وقيمة صلاح ومرموش، والتعامل مع كل مباراة على حدة".

من هو براين بالويي؟

يعد براين بالويي، أحد أبرز الحراس في جنوب أفريقيا، إذ ارتدى قفازات فريقي ماميلودي صنداونز وكايز تشيفز وكان التحدي الأصعب أمام المهاجمين لما تميز به من طول القامة.

وحرس براين بالويي، عرين منتخب جنوب أفريقيا خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 1998، حيث قاد بافانا بافانا إلى المباراة النهائية أمام مصر، قبل أن يُتوج الفراعنة باللقب.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا براين بالويي

