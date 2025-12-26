المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
هدفه الأول.. جيلسون دالا يفتتح التسجيل لأنجولا أمام زيمبابوي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:08 م 26/12/2025
منتخب أنجولا

أنجولا

افتتح جيلسون دالا، التسجيل لمنتخب أنجولا أمام زيمبابوي، في المباراة المقامة بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة أنجولا وزيمبابوي، على ملعب مراكش، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل جيسلون دالا، هدف أنجولا الأول في الدقيقة 24، بعد كرة بينية من كارنيرو داخل منطقة الجزاء ليصوب كرة قوية في الزاوية القريبة.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لـ جيلسون دالا، مع منتخب أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية، التي تضم مصر وجنوب أفريقيا.

وكان المنتخبين قد خسرا في الجولة الأولى أمام مصر وجنوب أفريقيا.

مباراة أنجـــــولا القادمة
مصر كأس الأمم الأفريقية أنجولا زيمبابوي جيلسون دالا

