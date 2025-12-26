افتتح جيلسون دالا، التسجيل لمنتخب أنجولا أمام زيمبابوي، في المباراة المقامة بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة أنجولا وزيمبابوي، على ملعب مراكش، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل جيسلون دالا، هدف أنجولا الأول في الدقيقة 24، بعد كرة بينية من كارنيرو داخل منطقة الجزاء ليصوب كرة قوية في الزاوية القريبة.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لـ جيلسون دالا، مع منتخب أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية، التي تضم مصر وجنوب أفريقيا.

وكان المنتخبين قد خسرا في الجولة الأولى أمام مصر وجنوب أفريقيا.