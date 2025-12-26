المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

إعلان

تشكيل منتخب مصر.. زيزو وربيعة أساسيان.. وخطة جديدة أمام جنوب أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:41 م 26/12/2025 تعديل في 03:46 م
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الأساسي لخوض مباراة جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

تشكيل منتخب مصر

يشهد تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، إجراء تغييرين حيث يبدأ رامي ربيعة في الدفاع بدلًا من حسام عبد المجيد.

كما يتواجد أحمد زيزو في القوام الأساسي، بوسط الملعب بدلًا من إمام عاشور، ويأتي تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أحمد زيزو، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.

ويشير تشكيل منتخب مصر إلى الاعتماد على خطة جديدة من جانب حسام حسن، بتواجد ثلاثي دفاعي، إلى جانب 4 لاعبين في منطقة الوسط، مع ثبات مثلث المقدمة المكون من صلاح ومرموش وتريزيجيه.

دكة بدلاء منتخب مصر

ويتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، كل من:

أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، إمام عاشور، صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد فتوح، محمد شحاتة، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عيد ومحمود صابر.

فيما خرج من قائمة منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي، الثنائي محمد صبحي ومحمد إسماعيل.

منتخب مصر كان قد فاز في مباراته الأولى على حساب زيمبابوي (2-1)، وبالنتيجة نفسها انتصرت جنوب أفريقيا على أنجولا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية تشكيل منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
مصر

مصر

0 0
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

10

هجمة مرتدة لصالح مصر لكن تمريرة محمد صلاح إلى محمد حمدي لم تكن دقيقة وقطعها دفاع جنوب أفريقيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg