أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الأساسي لخوض مباراة جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

تشكيل منتخب مصر

يشهد تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، إجراء تغييرين حيث يبدأ رامي ربيعة في الدفاع بدلًا من حسام عبد المجيد.

كما يتواجد أحمد زيزو في القوام الأساسي، بوسط الملعب بدلًا من إمام عاشور، ويأتي تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أحمد زيزو، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.

ويشير تشكيل منتخب مصر إلى الاعتماد على خطة جديدة من جانب حسام حسن، بتواجد ثلاثي دفاعي، إلى جانب 4 لاعبين في منطقة الوسط، مع ثبات مثلث المقدمة المكون من صلاح ومرموش وتريزيجيه.

دكة بدلاء منتخب مصر

ويتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، كل من:

أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، إمام عاشور، صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد فتوح، محمد شحاتة، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عيد ومحمود صابر.

فيما خرج من قائمة منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي، الثنائي محمد صبحي ومحمد إسماعيل.

منتخب مصر كان قد فاز في مباراته الأولى على حساب زيمبابوي (2-1)، وبالنتيجة نفسها انتصرت جنوب أفريقيا على أنجولا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا