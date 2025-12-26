المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

إعلان

قبل 7 ثواني من الصافرة.. ثنائي وسط 4 لاعبين يمنح زيمبابوي التعادل ضد أنجولا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:50 م 26/12/2025
ناوليدج موسونا

ناوليدج موسونا لاعب زيمبابوي

منح ناوليدج موسونا، منتخب بلاده زيمبابوي، هدفًا قاتلًا في الثواني الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول من المباراة المقامة ضد منتخب أنجولا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

الشوط الأول من مباراة أنجولا ضد زيمبابوي، انتهى بالتعادل الإيجابي، على إثر هدف ناوليدج موسونا، الذي لم يمهل الحكم بعده وأطلق صافرته مباشرة.

هدف رائع من ناوليدج موسونا

لعبة هدف تعادل زيمبابوي ضد أنجولا، جاءت من تمريرة ساقطة وسط دفاع لاعبي الفهود، ليروض ناوليدج موسونا الكرة بطريقة أكثر من رائعة، قبل أن يطلق تسديدة زاحفة في الشباك، وذلك في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع (6) دقائق، حيث إن الكرة سكنت الشباك تحديدًا عند 50:53.

اللعبة بدايتها كانت من خلال تواجد ثنائي زيمبابوي وسط 4 لاعبين من أنجولا، لكن ببراعة أُرسلت كرة في عمق الدفاع، روضها ناوليدج موسونا وأسكنها الشباك.

وأحرز ناوليدج موسونا الهدف الدولي رقم 27، في مسيرته مع زيمبابوي، والثالث له في 4 نسخ مختلفة من كأس الأمم الأفريقية، خلال 9 مباريات، علمًا بأنه جلس على دكة البدلاء أمام منتخب مصر.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مباراة زيمبابوي القادمة
كأس الأمم الأفريقية منتخب زيمبابوي منتخب أنجولا ناوليدج موسونا مباراة أنجولا وزيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
زيمبابوي

زيمبابوي

57

تسديدة قوية.. فريدي لاعب أنجولا يسدد الضربة الثابتة تمر على يسار حارس زيمبابوي واشنطن إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg