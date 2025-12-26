منح ناوليدج موسونا، منتخب بلاده زيمبابوي، هدفًا قاتلًا في الثواني الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول من المباراة المقامة ضد منتخب أنجولا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

الشوط الأول من مباراة أنجولا ضد زيمبابوي، انتهى بالتعادل الإيجابي، على إثر هدف ناوليدج موسونا، الذي لم يمهل الحكم بعده وأطلق صافرته مباشرة.

هدف رائع من ناوليدج موسونا

لعبة هدف تعادل زيمبابوي ضد أنجولا، جاءت من تمريرة ساقطة وسط دفاع لاعبي الفهود، ليروض ناوليدج موسونا الكرة بطريقة أكثر من رائعة، قبل أن يطلق تسديدة زاحفة في الشباك، وذلك في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع (6) دقائق، حيث إن الكرة سكنت الشباك تحديدًا عند 50:53.

اللعبة بدايتها كانت من خلال تواجد ثنائي زيمبابوي وسط 4 لاعبين من أنجولا، لكن ببراعة أُرسلت كرة في عمق الدفاع، روضها ناوليدج موسونا وأسكنها الشباك.

وأحرز ناوليدج موسونا الهدف الدولي رقم 27، في مسيرته مع زيمبابوي، والثالث له في 4 نسخ مختلفة من كأس الأمم الأفريقية، خلال 9 مباريات، علمًا بأنه جلس على دكة البدلاء أمام منتخب مصر.

