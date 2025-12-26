أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام مصر، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره مصر في الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وشهد تشكيل منتخب جنوب أفريقيا وجود تعديلين عن التشكيل الذي خاض مباراة أنجولا الماضية، حيث يشارك تشيبانج موريمي، وثالينتي مباثا، على حساب موهاو نكوتا، وسيفو بيريسفال.

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - مبيكيزيلي مبوكازي - سيابونجا نجيزانا - خوليسو موداو

خط الوسط: سفيبيلو سيثول - تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا

خط الهجوم: تشيبانج موريمي - ليلي فوستر - أوسوين أبوليس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب جنوب أفريقيا كل من: سيبو تشين - تيلون سميث - خولوماني نداماني - ريليبوهيلي موفوكينج - موهاو نكوتا - إلياس موكوانا - باثوسي أوباس - سيبو مبولي - ساموكيلي كابيني - نكوسيناتي سيبسي - ستيوارت جوس - إيفيدنس ماكجوبا - شاندري كامبل - ثولو ماتولودي.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على أنجولا بهدفين مقابل هدف، فيما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بنفس النتيجة.

