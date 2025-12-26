المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

موريمي يقود الهجوم مع فوستر.. تغييران في تشكيل جنوب أفريقيا أمام مصر

رائد سمير

كتب - رائد سمير

03:55 م 26/12/2025
منتخب جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا - صورة أرشيفية

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام مصر، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره مصر في الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وشهد تشكيل منتخب جنوب أفريقيا وجود تعديلين عن التشكيل الذي خاض مباراة أنجولا الماضية، حيث يشارك تشيبانج موريمي، وثالينتي مباثا، على حساب موهاو نكوتا، وسيفو بيريسفال.

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - مبيكيزيلي مبوكازي - سيابونجا نجيزانا - خوليسو موداو

خط الوسط: سفيبيلو سيثول - تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا

خط الهجوم: تشيبانج موريمي - ليلي فوستر - أوسوين أبوليس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب جنوب أفريقيا كل من: سيبو تشين - تيلون سميث - خولوماني نداماني - ريليبوهيلي موفوكينج - موهاو نكوتا - إلياس موكوانا - باثوسي أوباس - سيبو مبولي - ساموكيلي كابيني - نكوسيناتي سيبسي - ستيوارت جوس - إيفيدنس ماكجوبا - شاندري كامبل - ثولو ماتولودي.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على أنجولا بهدفين مقابل هدف، فيما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بنفس النتيجة.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر حسام حسن منتخب جنوب أفريقيا هوجو بروس كأس أفريقيا

مباشر
مصر

مصر

0 0
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

10

هجمة مرتدة لصالح مصر لكن تمريرة محمد صلاح إلى محمد حمدي لم تكن دقيقة وقطعها دفاع جنوب أفريقيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
