كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

حسام حسن: قدر منتخب مصر مواجهة أقوى منتخبات القارة.. وأثق في تحقيق الفوز

سيد عمر

كتب - سيد عمر

04:24 م 26/12/2025
حسام حسن

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على قوة المباراة التي تنطلق بعد قليل، ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ألمقامة في المغرب.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

تصريحات حسام حسن

حسام حسن أعلن عن تشكيل منتخب مصر الأساسي ضد منتخب جنوب أفريقيا، والذي يشهد إجراء تغييرين.. طالع التشكيل بالكامل مــن هــنــا

ومن جانبه قال حسام حسن في تصريحات قبل مواجهة البافانا بافانا: "ستكون مباراة قوية، نحترم منتخب جنوب أفريقيا وبالطبع فرق المجموعة بالكامل".

أضاف: "نتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، كأنها 3 نقاط منفصلة ليس لها علاقة بباقى المواجهات، وكأنها أهم مباراة".

اختتم تصريحاته: "سنواجه أفضل منتخبات القارة في مشوار البطولة، وهذا قدر منتخب مصر لأنه بطل، والبطل لا بد وأن يواجه الجميع ولكننا مستعدون جيدًا، ولدي ثقة في الله ثم في اللاعبين للفوز إن شاء الله".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا

