حسم التعادل 1-1 مباراة أنجولا وزيمبابوي، التي أقيمت مساء اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأقيمت مباراة أنجولا وزيمبابوي، على ملعب مراكش في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء هدف أنجولا في الدقيقة 24، عن طريق جيلسون دالا، بعد تمريرة رائعة من كارنيرو داخل منطقة الجزاء.

بينما تعادل تعادل موسونا في الدقيقة 45+6، من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد ترويض الكرة بنجاح.

وحصل كل من أنجولا وزيمبابوي، على نقطته الأولى في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية، التي تضم مصر وجنوب أفريقيا.

ويُعد هذا التعادل في صالح منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، قبل مباراتهما المرتقبة مساء اليوم.

ويقترب منتخب مصر وجنوب أفريقيا، من التأهل عن المجموعة الثانية، بعد التعادل المخيب بين أنجولا وزيمبابوي.

وكان المنتخبين قد خسرا في الجولة الأولى أمام مصر وجنوب أفريقيا.

ومن المفترض أن يلعب أنجولا أمام مصر في الجولة الثالثة، فيما يلاقي زيمبابوي نظيره جنوب أفريقيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025