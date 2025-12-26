المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

إعلان

مجموعة مصر.. أنجولا وزيمبابوي يسقطان بعضهما في كأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:29 م 26/12/2025
جنوب أفريقيا وأنجولا

أنجولا

حسم التعادل 1-1 مباراة أنجولا وزيمبابوي، التي أقيمت مساء اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. 

وأقيمت مباراة أنجولا وزيمبابوي، على ملعب مراكش في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء هدف أنجولا في الدقيقة 24، عن طريق جيلسون دالا، بعد تمريرة رائعة من كارنيرو داخل منطقة الجزاء.

بينما تعادل تعادل موسونا في الدقيقة 45+6، من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد ترويض الكرة بنجاح.

وحصل كل من أنجولا وزيمبابوي، على نقطته الأولى في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية، التي تضم مصر وجنوب أفريقيا.

ويُعد هذا التعادل في صالح منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، قبل مباراتهما المرتقبة مساء اليوم.

ويقترب منتخب مصر وجنوب أفريقيا، من التأهل عن المجموعة الثانية، بعد التعادل المخيب بين أنجولا وزيمبابوي.

وكان المنتخبين قد خسرا في الجولة الأولى أمام مصر وجنوب أفريقيا.

ومن المفترض أن يلعب أنجولا أمام مصر في الجولة الثالثة، فيما يلاقي زيمبابوي نظيره جنوب أفريقيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

 

مصر أنجولا زيمبابوي جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025 أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
مصر

مصر

0 0
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

22

عمر مرموش يسدد الضربة الثابتة بقوة من فوق الحائط البشري تمر على يمين ويليامز حارس جنوب أفريقيا إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg