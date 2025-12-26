يستطيع منتخب مصر حسم صدارة مجموعته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، اليوم الجمعة، حال الفوز على جنوب أفريقيا.

وتنطلق مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية في ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وسبق هذا اللقاء المواجهة الثانية في نفس المجموعة بين منتخبي أنجولا وزيمبابوي.

وحسم التعادل مواجهة أنجولا وزيمبابوي بنتيجة 1-1، لتصب هذه النتيجة في مصلحة منتخب مصر حال فوزه اليوم على جنوب أفريقيا.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

ترتيب مجموعة مصر قبل لقاء جنوب أفريقيا

1- جنوب أفريقيا.. 3 نقاط

2- مصر.. 3 نقاط

3-زيمبابوي.. نقطة واحدة

4- أنجولا.. نقطة واحدة

منتخب مصر يضمن الصدارة حال الفوز على جنوب أفريقيا

يمكن لمنتخب مصر أن يضمن صدارة مجموعته بشكل رسمي إذا انتصر على جنوب أفريقيا وبغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي سيلتقي فيها الفراعنة مع أنجولا يوم الإثنين المقبل.

وحال الانتصار على جنوب أفريقيا، سيرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط، وسيتأهل رسميًا إلى دور الـ16.

وإذا افترضنا أن مصر ستخسر في لقاء الجولة الأخيرة ضد أنجولا، مع فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي، سيصبح رصيد الفراعنة والبافانا بافانا (6 نقاط).

وفي هذه الحالة، ستكون الصدارة من نصيب منتخب مصر بفضل المواجهة المباشرة ضد جنوب أفريقيا (وذلك باعتبار أننا سنفوز اليوم ضد البافانا بافانا).