يغيب مباراة واحدة.. الطرد يحرم منتخب مصر من خدمات محمد هاني أمام أنجولا في أمم أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:56 م 26/12/2025 تعديل في 06:06 م
محمد هاني

محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب أفريقيا

تعرض محمد هاني، لاعب منتخب مصر، للطرد خلال مواجهة الفراعنة أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار منافسات المجموعة الثانية من البطولة القارية.

طرد محمد هاني أمام جنوب أفريقيا وغيابه عن مواجهة أنجولا

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء لمحمد هاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+2)، عقب تدخل قوي على أحد لاعبي منتخب جنوب أفريقيا، ليكمل منتخب مصر اللقاء بعشرة لاعبين.

ووفقًا للائحة البطولة، تأكد غياب محمد هاني عن مباراة منتخب مصر المقبلة أمام أنجولا، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، في ختام مواجهات دور المجموعات.

وفي سياق متصل، تقدم منتخب مصر في نتيجة اللقاء بهدف دون رد، سجله القائد محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 45، نفذها بنجاح في منتصف المرمى.

وسبق مواجهة مصر وجنوب أفريقيا إقامة اللقاء الثاني في المجموعة ذاتها بين منتخبي أنجولا وزيمبابوي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي نتيجة تصب في مصلحة المنتخب المصري حال تحقيقه الفوز في لقاء اليوم.

ويحتاج منتخب مصر للانتصار على جنوب أفريقيا من أجل ضمان صدارة المجموعة الثانية رسميًا، بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كما يضمن الفوز تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 ورفع رصيدهم إلى 6 نقاط.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد هاني منتخب جنوب أفريقيا مصر ضد جنوب أفريقيا

