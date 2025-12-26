حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمن الفراعنة بقيادة المدير الفني حسام حسن، مقعدهم في دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ليصبح المنتخب الوطني أول المتأهلين لتلك المرحلة.

وتحصل محمد صلاح على ركلة جزاء، على الظهير موداو، بعدما دفعها بيده في وجهه، وعاد الحكم لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للفراعنة.

وسجل محمد صلاح هدف الفراعنة الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 45، بعدما سددها ببراعة على طريقة "بانينكا" في شباك الحارس رونوين ويليامز.

وأكمل منتخب مصر اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد هاني الظهير الأيمن، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تحصل على إنذارين.

واضطر حسام حسن لإجراء تبديل بين الشوطين، بمشاركة إمام عاشور في الجبهة اليمنى، على حساب المهاجم عمر مرموش.

وكاد إمام عاشور أن يسجل الهدف الثاني لصالح منتخب مصر في الدقيقة 60، بعد تمريرة من صلاح لكن تصدى الحارس رونوين ويليامز لتسديدته.

وطالب لاعبو جنوب أفريقيا باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بداعي لمسة يد على ياسر إبراهيم، وبعد العودة لتقنية الفيديو، قرر الحكم عدم وجود مخالفة.

وتألق الحارس محمد الشناوي، ولاعبو خط الدفاع في إيقاف هجمات كتيبة البافانا بافانا، والحفاظ على نظافة شباك الفراعنة حتى نهاية اللقاء.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط، ليحسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط، في المركز الثاني.