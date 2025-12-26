المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

إعلان

بهدف الملك وتألق الشناوي.. منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 على حساب جنوب أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:02 م 26/12/2025
احتفال محمد صلاح نجم منتخب مصر

احتفال محمد صلاح نجم منتخب مصر

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمن الفراعنة بقيادة المدير الفني حسام حسن، مقعدهم في دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ليصبح المنتخب الوطني أول المتأهلين لتلك المرحلة.

وتحصل محمد صلاح على ركلة جزاء، على الظهير موداو، بعدما دفعها بيده في وجهه، وعاد الحكم لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للفراعنة.

وسجل محمد صلاح هدف الفراعنة الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 45، بعدما سددها ببراعة على طريقة "بانينكا" في شباك الحارس رونوين ويليامز.

وأكمل منتخب مصر اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد هاني الظهير الأيمن، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تحصل على إنذارين.

واضطر حسام حسن لإجراء تبديل بين الشوطين، بمشاركة إمام عاشور في الجبهة اليمنى، على حساب المهاجم عمر مرموش.

وكاد إمام عاشور أن يسجل الهدف الثاني لصالح منتخب مصر في الدقيقة 60، بعد تمريرة من صلاح لكن تصدى الحارس رونوين ويليامز لتسديدته.

وطالب لاعبو جنوب أفريقيا باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بداعي لمسة يد على ياسر إبراهيم، وبعد العودة لتقنية الفيديو، قرر الحكم عدم وجود مخالفة.

وتألق الحارس محمد الشناوي، ولاعبو خط الدفاع في إيقاف هجمات كتيبة البافانا بافانا، والحفاظ على نظافة شباك الفراعنة حتى نهاية اللقاء.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط، ليحسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط، في المركز الثاني.

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر محمد صلاح مباراة مصر وجنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg