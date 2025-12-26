حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على جنوب أفريقيا

وأقيمت المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار منافسات المجموعة الثانية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

ويأتي هذا الفوز في توقيت مهم، خاصة بعد تعادل مباراة المجموعة نفسها بين منتخبي أنجولا وزيمبابوي بنتيجة 1-1، وهي نتيجة صبت في مصلحة المنتخب المصري حال فوزه اليوم على جنوب أفريقيا.

وبهذا الانتصار، يضمن المنتخب المصري صدارة المجموعة الثانية رسميًا، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، مؤكدًا تأهله إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

