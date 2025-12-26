المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. تحليل فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:03 م 26/12/2025 تعديل في 07:26 م
منتخب مصر

منتخب مصر يفوز على جنوب أفريقيا

حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على جنوب أفريقيا

وأقيمت المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار منافسات المجموعة الثانية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

ويأتي هذا الفوز في توقيت مهم، خاصة بعد تعادل مباراة المجموعة نفسها بين منتخبي أنجولا وزيمبابوي بنتيجة 1-1، وهي نتيجة صبت في مصلحة المنتخب المصري حال فوزه اليوم على جنوب أفريقيا.

وبهذا الانتصار، يضمن المنتخب المصري صدارة المجموعة الثانية رسميًا، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، مؤكدًا تأهله إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويقدم موقع يلا كورة عبر حسابه على فيسبوك بثًا مباشرًا تحليليًا للقاء، يستعرض فيه أسباب الفوز وأبرز محطات المباراة، بمشاركة محمد الهادي وتحليل مصطفى جمال.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا مصر ضد جنوب أفريقيا

