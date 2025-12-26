المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هجوم على التحكيم.. ماذا قالت الصحف الجنوب أفريقية بعد الخسارة من منتخب مصر؟

محمد همام

كتب - محمد همام

07:44 م 26/12/2025
شنت الصحف الجنوب أفريقية هجومًا لاذعًا على التحكيم، خاصةً على حكام تقنية الفيديو المساعد "VAR"، عقب الخسارة من المنتخب المصري بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

وكان حكم اللقاء قد احتسب ضربة جزاء لصالح النجم المصري محمد صلاح بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، لينجح قائد منتخب مصر وهداف فريق ليفربول في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف، ليقود منتخب "الفراعنة" لتحقيق ثلاث نقاط ثمينة.

وقامت العديد من الصحف الجنوب أفريقية بانتقاد التحكيم، حيث تلقى منتخب "البافانا بافانا" الخسارة الأولى في مرحلة المجموعات بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب أنجولا بهدفين مقابل هدف وحيد.

في المقابل، نجح المنتخب المصري في ضمان الصعود والصدارة معًا بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على زيمبابوي في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ضد نظيره الأنجولي مساء الإثنين المقبل في ختام الجولة الثالثة من هذه المجموعة.

لمشاهدة تعليقات الصحف الجنوب أفريقية بعد الخسارة من منتخب مصر.. اضغط هنا أو الاطلاع على الألبوم المرفق في الموضوع

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا منتخب جنوب أفريقيا

