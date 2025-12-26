المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
6 تصديات وأبطل العرضيات.. الشناوي أفضل لاعب في مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:55 م 26/12/2025
محمد الشناوي

محمد الشناوي

توج محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب بعدما قدم مباراة رائعة ضد جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحسم منتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الفوز المثير على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0.

وأقيمت مباراة مصر وجنوب أفريقيا على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية في ببطولة أمم أفريقيا 2025.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر اضغط هنا

الصدارة والتأهل معًا.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

وتألق الشناوي خلال مباراة جنوب أفريقيا، حيث قدم 6 تصديات، كما تعامل بشكل جيد مع عرضيات "البافانا بافانا".

أرقام محمد الشناوي ضد جنوب أفريقيا

42 لمسة

6 تصديات

تصدى عرضيتين

أبعد 3 عرضيات

شتت الكرة 5 مرات

فاز بثلاث التحامات هوائية

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025

حسم منتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا رسميًا، بالإضافة إلى صدارة المجموعة الثانية في البطولة.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب مجموعته بأمم أفريقيا، ويليه جنوب أفريقيا بثلاث نقاط.

وأصبحت مباراة أنجولا الأخيرة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر الذي حسم التأهل والصدارة رسميًا.

وإذا افترضنا أن مصر ستخسر في لقاء الجولة الأخيرة ضد أنجولا، مع فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي، سيصبح رصيد الفراعنة والبافانا بافانا (6 نقاط)، وسيحسم الفراعنة الصدارة بفضل المواجهات المباشرة.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر مصر جنوب أفريقيا محمد الشناوي أمم أفريقيا ترتيب مجموعة مصر موعد مباراة مصر القادمة

