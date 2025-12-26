حسم منتخب مصر مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب تغلبه على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، على أرضية ملعب أدرار في مدينة أكادير.

وضمن الفراعنة تأهلهم في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، ليتحدد طريق أبناء المدرب حسام حسن في البطولة القارية.

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات، بمواجهة منتخب أنجولا، يوم الإثنين المقبل، الموافق 29 ديسمبر الجاري.

تعرف على منافس وطريق منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

وأصبح منتخب مصر يعرف طريقه جيدًا في البطولة القارية، بعدما تأكد مواجهته لصاحب المركز الثالث، في أحد المجموعات الثلاثة: الأولى، الثالثة والرابعة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة دور الـ16، يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر يناير المقبل.

وحال تأهل الفراعنة سيضربون موعدًا مع الفائز من مواجهة (متصدر المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة)، وبالتالي من الوارد أن يخوض منتخب مصر مواجهة عربية خالصة مع منتخب الجزائر، المرشح بقوة للتأهل عن المجموعة الخامسة، أو مواجهة أحد منتخبي كوت ديفوار حامل اللقب والكاميرون.

وستقام مواجهة ربع النهائي، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، حال عبوره عقبة دور الـ16.

وحال استمرار مشوار الفراعنة حتى الدور نصف النهائي، يظهر منتخب السنغال في طريق رفاق محمد صلاح، كأبرز المرشحين للتواجد في صدارة المجموعة الرابعة، بالتالي ارتفاع حظوظه في استكمال مشواره بالبطولة القارية.