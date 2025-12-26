المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

إعلان

مواجهة محتملة مع الجزائر أو كوت ديفوار.. طريق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:57 م 26/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

حسم منتخب مصر مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب تغلبه على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، على أرضية ملعب أدرار في مدينة أكادير.

وضمن الفراعنة تأهلهم في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، ليتحدد طريق أبناء المدرب حسام حسن في البطولة القارية.

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات، بمواجهة منتخب أنجولا، يوم الإثنين المقبل، الموافق 29 ديسمبر الجاري.

تعرف على منافس وطريق منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

وأصبح منتخب مصر يعرف طريقه جيدًا في البطولة القارية، بعدما تأكد مواجهته لصاحب المركز الثالث، في أحد المجموعات الثلاثة: الأولى، الثالثة والرابعة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة دور الـ16، يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر يناير المقبل.

وحال تأهل الفراعنة سيضربون موعدًا مع الفائز من مواجهة (متصدر المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة)، وبالتالي من الوارد أن يخوض منتخب مصر مواجهة عربية خالصة مع منتخب الجزائر، المرشح بقوة للتأهل عن المجموعة الخامسة، أو مواجهة أحد منتخبي كوت ديفوار حامل اللقب والكاميرون.

وستقام مواجهة ربع النهائي، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، حال عبوره عقبة دور الـ16.

وحال استمرار مشوار الفراعنة حتى الدور نصف النهائي، يظهر منتخب السنغال في طريق رفاق محمد صلاح، كأبرز المرشحين للتواجد في صدارة المجموعة الرابعة، بالتالي ارتفاع حظوظه في استكمال مشواره بالبطولة القارية.

 

مباراة كوت ديفوار القادمة
منتخب مصر أمم أفريقيا طريق مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg