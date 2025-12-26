هجوم على التحكيم.. ماذا قالت الصحف الجنوب أفريقية بعد الخسارة من منتخب مصر؟

ترقب ولحظات عصيبة في لقطات من مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

أغادير - عمر سلامة

شهدت مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية العديد من اللقطات اللافتة.

منتخب مصر فاز على نظيره الجنوب أفريقي 1-0، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وبهذا رفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليصبح أول المتأهلين إلى دور الـ16 بالبطولة.

وكان المنتخب المصري قد بدأ مشواره بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى يوم الإثنين الماضي.

لقطات من مباراة مصر وجنوب أفريقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على دعم منتخب مصر في مباراته الحاسمة ضد جنوب أفريقيا من ملعب "أدرار" الذي احتضن المباراة.

كما رصدت عدسة يلا كورة الإشادات التي حصل عليها محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بعد تألقه في حماية عرين "الفراعنة".

جدير بالذكر أن الشناوي حصل على جائزة رجل المباراة.

وشهدت المباراة مشادات قوية بين الجهاز الفني للمنتخب المصري، ونظيره الخاص بمنتخب جنوب أفريقيا.

ووفقا لما تم الإعلان عنه عبر شاشة الملعب، فإن الحضور الجماهيري في مباراة مصر وجنوب أفريقيا تجوز الـ40 ألف متفرج بقليل، علما بأن سعة الاستاد تبلغ 45 ألف مشجع.

يأتي ذلك بعدما حصل المنتخب المصري على دعم كبير من الجماهير المغربية.

لمشاهدة اللقطات من الصور اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم