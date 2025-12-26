كاد محمد الشناوي حارس منتخب مصر أن يفقد مركزه في حراسة مرمى الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية وتحديدًا بعد مباراة نيجيريا الودية للحد الذي فتح فيه الاستفتاء على وجوده أساسيًا .

ووصلت الانتقادات للشناوي الذي لا يعيش أفضل أيامه في ناديه ومنتخب مصر إلى الذروة حتى من المنافس الجنوب أفريقي الذي سخر أحد إعلامييه من الحارس المخضرم وطالب بإشراكه أساسيًا نظرًا إلى عدم توفيقه في المواجهات مع الأندية الجنوب أفريقية.

ولكن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وقف لمساندة حارسه وتجاهل كل الأراء من حتى توأمه وأصر على إشراك الشناوي أمام زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا ليشاهد نجاح فرسه الذي راهن عليه ليس بالفوز فقط بل بتألق وجائزة الأفضل في المباراة.

وقدم الشناوي مباراة رائعة على كل المستويات لم يخطىء تقريبًا وتعامل بإجادة مع كل الكرات التي وصلت إلى مرماه.

وتصدي الشناوي لـ 6 كرات سددت على مرماه منها 4 من داخل منطقة الجزاء سواء بالأمساك بالكرة أو التعامل بقضبته.

وفي الكرات الهوائية جاءت نسبة الشناوي 100% حيث التقط 3 كرات هوائية ليحصل على تقييم 8.9 وفقًا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات .