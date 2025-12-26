المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

إعلان

"رهان العميد".. كيف رد الشناوي على السخرية بقفاز لم يخطئ ؟

محمد يسري مرشد

كتب - محمد يسري مرشد

08:27 م 26/12/2025
محمد الشناوي

محمد الشناوي

كاد محمد الشناوي حارس منتخب مصر أن يفقد مركزه في حراسة مرمى الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية وتحديدًا بعد مباراة نيجيريا الودية للحد الذي فتح فيه الاستفتاء على وجوده أساسيًا .

ووصلت الانتقادات للشناوي الذي لا يعيش أفضل أيامه في ناديه ومنتخب مصر إلى الذروة حتى من المنافس الجنوب أفريقي الذي سخر أحد إعلامييه من الحارس المخضرم وطالب بإشراكه أساسيًا نظرًا إلى عدم توفيقه في المواجهات مع الأندية الجنوب أفريقية.

ولكن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وقف لمساندة حارسه وتجاهل كل الأراء من حتى توأمه وأصر على إشراك الشناوي أمام زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا ليشاهد نجاح فرسه الذي راهن عليه ليس بالفوز فقط بل بتألق وجائزة الأفضل في المباراة.

وقدم الشناوي مباراة رائعة على كل المستويات لم يخطىء تقريبًا وتعامل بإجادة مع كل الكرات التي وصلت إلى مرماه.

وتصدي الشناوي لـ 6 كرات سددت على مرماه منها 4 من داخل منطقة الجزاء سواء بالأمساك بالكرة أو التعامل بقضبته.

وفي الكرات الهوائية جاءت نسبة الشناوي 100% حيث التقط 3 كرات هوائية ليحصل على تقييم 8.9 وفقًا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات .

منتخب مصر محمد الشناوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
المغرب

المغرب

- -
مالي

مالي

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg